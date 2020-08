Sønderknust familie: Tog stoffer livet af Bella?

NØRRESUNDBY:Ingen vidste, at det skulle blive den sidste gåtur, den 2-årige labradortæve Bella fik, da hun søndag 16. august om eftermiddagen blev luftet på det grønne område nær Nørre Uttrup Kirke mellem Gildsigvej og hendes hjem på Rosenvænget.

Men det blev det. Tre dage senere - onsdag 19. august - døde Bella på Dronninglund Dyreklinik.

En uge før dødsfaldet var Bella hos sin egen dyrlæge til et årligt tjek, og her fejlede hunden intet.

- Vi fik at vide, at hun var et pragteksemplar, fortæller Ditte Kjærgaard.

Det er uvist, hvad der kostede Bella livet. Familien mistænker, at deres labrador, der er kendt som altædende, under gåturen spiste nogle efterladte stoffer, som den havde snuset sig frem til i det grønne område.

"Marken", som de lokale kalder området nær kirken, er er yndet samlingssted for dyr og deres ejere, børn og dagplejere og elever fra Nørre Uttrup Skole. FDF Nørre Uttrup holder også til i området, men i aften- og nattetimerne er den grønne oase også blevet et samlingssted for unge, der fester.

Kanyler og hashklumper

- Det har gennem en lang periode været et problem, at unge mennesker drikker alkohol og smider flasker derovre, der selvfølgelig bliver knust, og som dyr kan træde op i poterne. Derudover er der blevet fundet kanyler, stoffer, små hashklumper og brugte kondomer, fortæller 23-årige Ditte Kjærgaard.

Det er hendes far, Bella boede hos, men alle i familien betragtede den livsglade labradortæve som deres egen. Den blev en del af familien for to år siden, da de måtte sige farvel til deres daværende familiehund - en 13 år gammel labrador, som også hed Bella.

Ditte Kjærgaard og hendes familie mistænker, at deres hund sidste søndag spiste det narkotiske stof, da den på gåturen gik ind i et krat og snusede rundt. Da hendes far kom hjem med hunden, kunne den pludselig ikke stå på sine bagben. I første omgang troede familien, det var på grund af hedebølgen, som lå tungt og varmt over Danmark for en uge siden. Et kølende bad hjalp intet, og det stod hurtigt klart, at situationen var anderledes alvorlig.

Hunden kollapsede og blev akut hastet til vagthavende dyrlæge, som var Dronninglund Dyreklinik. Her blev Bella ifølge Ditte Kjærgaard behandlet for både infektion, blodforgiftning og meningitis for at helgardere, men alt sammen uden held.

I tre døgn lå Bella med drop i den ene pote og fik taget blodprøver i den anden. Den kunne vrikke lidt med halen, men onsdag slap Bellas kræfter op, og hunden døde.

På udkig efter narkotest

NORDJYSKE har talt med Jette Madsen, dyrlæge i Dronninglund, og hun kan ikke bekræfte, at det var et narkotisk stof, der slog Bella ihjel. Omvendt har hun ingen forklaring på, hvad det så var, der kostede hunden livet.

Til gengæld bekræfter hun, at det ikke er usædvanligt, at klinikken får hunde ind til behandling, som beviseligt har spist narko.

Derfor kender dyrlægen også symptomerne på en narkoforgiftning, og ifølge Jette Madsen er Dronninglund Dyreklinik nu på udkig efter en narkotest, der kan bruges til dyr - og som kan hjælpe med at fastslå, om et dyr har indtaget et bestemt narkotisk stof, når der er mistanke om det.

- Så kan vi målrette behandlingen efter det, siger Jette Madsen.

En sådan narkotest var ikke til rådighed, da Bella blev syg. Nu er hunden død, og familien ønsker ikke, at den skulle obduceres for at få et svar.

- Det skulle hun ikke igennem. Hun havde været igennem nok, lyder det fra en trist Ditte Kjærgaard.

Bella var en glad og rask labradortæve på to år, indtil hun efter en gåtur i et grønt område nær Nørre Uttrup Kirke pludselig blev syg og kollapsede. Tre dage før gåturen søndag 16. august havde hun været til tjek hos familiens dyrlæge, som kaldte hende "et pragteksemplar". Privatfoto

Bella blev derfor kørt til Hjørring, hvor der er et kæledyrskrematorium. Snart kommer Bella hjem som støv i en urne.

- Vi vil gerne have hende til at stå her hos os.

Advarsel og appel

I et opslag på Facebook advarer Ditte Kjærgaard nu andre hundeejere om at være ekstra opmærksomme og påpasselige , når de lufter deres dyr på "Marken" mellem Rosenvænget og Gildsigvej.

Samtidig er det en appel til både Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune om at skride ind i forhold til at sikre, at området bliver sikkert at færdes i.

Det pludselige og uventede tab af deres kæledyr har sat dybe spor i hele familien. Ikke mindst hos Ditte Kjærgaards far.

- Han er knust. Det er sjældent, min far græder, men når sådan en stolt mand bare bryder sammen, så ved man godt, hvordan det står til, siger hun.