Søren blev udsat for vold af sin kæreste gennem tre år. Til sidst var det ved at koste ham livet

Før i tiden elskede Søren Tipsmark fra Brønderslev at spille musik. Han spillede professionelt og turnerede rundt i Danmark i næsten fire år. Omgivet af mennesker trommede han aften efter aften løs på trommesættet.

Han er uddannet musiklærer og har arbejdet på en specialefterskole, indtil han efter 24 år blev skilt fra sin kone, som han har to voksne døtre med.

Opmærksomheden og omsorgen ovenpå skilsmissen blev for meget for Søren, og da han fik chancen for at rejse til Grønland for at arbejde, greb han den.

Han havde nemlig aldrig været på verdens største ø, men havde hørt godt om dens storslåede natur.

Efter bare tre dage deroppe møder han en pige, og alt forandrer sig.

I dag har han angst, mistet venskaber og musikken er lagt helt på hylden. Han kigger sig en ekstra gang over skulderen, når han går på gaden, og på vej over til interviewet til denne artikel blev han utryg, da han så to mænd komme ind i opgangen, og som han følte kiggede mærkeligt på ham.

For pigen han mødte på Grønland udsatte ham gennem tre år for fysisk og psykisk vold – og til sidst var han tæt på at dø.

Gnister der blev til brand