Søren brænder for udsatte børn og unge: - De har fortjent en rigtig ferie

AALBORG:Køkkenchef, iværksætter, aftenskolelærer, maratonløber, voksenven og meget andet.

46-årige Søren Klinsmann fra Den Glade Kok i Aalborg har tilsyneladende flere timer i døgnet end de fleste andre, og i de sidste to år har han brugt en pæn del af dem på at rejse penge til de børn, der bor på døgninstitutionen Vokseværket i Gistrup.

- Jeg kender dem, fordi jeg selv har arbejdet som husfar og lavet mad til dem. Og senere var jeg også vikar der, og derfor ved jeg, at de ikke oplever så meget, som vi andre normalt gør. Så flere af dem har aldrig været på ferie eller i udlandet, og det synes jeg, de fortjener, forklarer han.

Af samme grund tog Søren i 2019 initiativ til en indsamling, så børnene fra Vokseværket kan komme en tur sydpå. Og selvom det til at begynde med gik lidt trægt på grund af corona, har han lige nået målet om at rejse mindst 180.000 kroner til formålet.

- Jeg brænder for børn og unge, der har det svært, og derfor skærer det også i mit hjerte, at nogen af dem aldrig har været ude at rejse. Og når man - som jeg har kontakterne og netværket til det - er det jo oplagt at gøre noget, mener han.

Små og store sponsorer

Pengene til rejsen, der formentlig kommer til at gå til Grækenland, kommer både fra små og store sponsorer, og det er ikke alle, der ønsker deres navn nævnt. Men Sparekassen Kronjylland har for eksempel været en god samarbejdspartner

- 15. oktober lavede vi et velgørenheds-arrangement, som indbragte cirka 65.000 kroner. Og det er jeg meget stolt af, for udover mad var der også foredrag og meget andet, fortæller Søren.

Han fremhæver også Lazzaweb og Coolunite samt Bravo Tours som nogen af dem, der har spyttet godt i kassen. Og et møde med Erfa13 Classic Club, som han havde håbet på ville resultere i 5.000 kroner endte med en donation på 55.000 kroner.

- På et tidspunkt manglede jeg 21.000 kroner, men sidste fredag ringede jeg til Sydbank, der bad mig om at sende en ansøgning til deres fond, og så var den også hjemme, smiler Søren Klinsmann.

- Alle børn har fortjent en rigtig ferie, mener Søren Klinsmann. Foto: Henrik Louis

Ordblind og overvægtig

Han har også tidligere deltaget i forskellige former for velgørenhed og indsamlinger, men dette er hans hidtil største projekt, så glæden over, at det nu er lykkedes er naturligvis stor.

- Jeg har altid været god til at snakke og god med mine hænder. Måske fordi jeg ikke selv havde verdens nemmeste barndom, fordi jeg både var ordblind og overvægtig. Men i dag kan man jo heldigvis meget med talebeskeder og lignende, og samtidig har jeg også fået god hjælp af min kone og min bedste ven, som har hjulpet med marketing, ansøgninger og så videre, forklarer han.

Ferierejsen for de 13 børn og personalet på Vokseværket skulle egentlig have været afviklet her til sommer. Men på grund af corona, krav om vaccinationer og så videre, ved man endnu ikke, om det kan lade sig gøre. Så foreløbig bliver pengene overrakt som et gavekort, der kan indløses, når det rent praktisk kan lade sig gøre at komme afsted.

- Vi har selvfølgelige spurgt børnene selv, hvor de drømte om, at komme hen. Men det var egentlig lidt lige meget - bare det var et sted, hvor der var en swimmingpool, og hvor de kunne få masser af is. Så derfor tænker jeg også, at det i hvert fald bliver noget all-inclusive-noget, siger Søren.

Drømmer om kronprinsen

Han arbejder til daglig i kantinen hos lastbilfirmaet Stiholt i Aalborg Øst og har derudover også sin egen virksomhed, Den Glade Kok, hvor han laver mad til alt fra bryllupper til begravelser, receptioner og lignende. Og spørger man ham, hvordan han dog får tid til det hele, er svaret blandt andet, at de gode ideer blandt andet kommer, når han går tur med sin hund.

- Jeg kan godt sidde stille. I hvert fald når jeg er på ferie, men når jeg går, tænker jeg så godt, fortæller han.

Udover arbejdet og velgørenhedsarbejde er han også bidt af at løbe, og derfor er det også blevet til adskillige maraton og halvmaraton.

- Jeg har tre store drømme i forbindelse med mit løb, og to af dem, nemlig at løbe sammen med Lars Løkke Rasmussen og Christian Stadil er allerede gået i opfyldelse, så nu mangler jeg kun kronprinsen, siger han.

Den Glade Kok har flere forskellige sponsorer - blandt andre Sparekassen Kronjylland. Foto: Henrik Louis

Farvel til alkohol

Interessen for motion kom samtidig med, at han for år tilbage lagde sin livsstil om og tabte sig - blandt andet ved at lægge kage, slik, chips, is og alkohol på hylden.

- Jeg har arbejdet som kok i 25 år, og det er det, jeg har villet være, siden jeg var seks år gammel, for jeg elsker at lave mad, og jeg elsker at servicere folk, fortæller han.

Uddannelsen er blandt andet blevet brugt til et job som køkkenchef i Jyske Bank og forskellige former for vikararbejde - for eksempel på Rebild Efterskole, hvor han stortrivedes.

- Det er noget af de bedste, jeg nogensinde har lavet, for efterskoler kan noget helt særligt, så det er noget af det, jeg også ville ønske for børnene på Vokseværket. Og derfor kunne det for eksempel også være fedt, hvis kunne finde nogen, der ville sponsorere ens træningsdragter og shorts til dem, når de skal på ferie. Lidt ligesom dem man også tit har på efterskoler, tilføjer han.

Vægttabet har Søren - udover lidt hjælp fra en mentaltræner - i øvrigt klaret på sin egen måde. Også selvom det betød et farvel til alkohol og søde sager og goddag til en hverdag med masser af motion.

- Jeg rører ikke alkohol og har ikke gjort det i 14 år. Jeg ved godt, at nogen har svært ved at forstå det, men hvis man har det, ligesom jeg havde det, bliver det nemt til 10 genstande om dagen og i stedet for at nøjes med en enkelt øl, forklarer han.

Penge til tøj

Livsstilsændringen handlede for ham at se primært om stædighed, og kan det hjælpe andre, tager han også gerne ud og holder foredrag om emnet.

- Men jeg er ikke sundheds-guru, jeg er bare en mand, der ved, hvilken forskel, det kan gøre at bevæge sig mere. Selv når det regner, og det måske ville være nemmere at blive hjemme på sofaen, forklarer han.

Selvom pengene til Vokseværkets ferie principielt er i hus, vil Søren ikke afvise, at han måske fortsætter lidt endnu. Så sidder der nogen med 25.000 kroner, de gerne vil donere, siger han ikke nej.

- Jeg har godt nok lovet min kone, at jeg slapper lidt af og lader være med at sætte flere store projekter i gang foreløbig. Men det kunne jo være fedt, hvis der også var råd til at give børnene lidt nyt tøj og ting, de kunne tage med på ferie, siger han.