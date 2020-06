Søren Hindsholm fra Nørresundby Gymnasium og HF: - Det er verdens fedeste job at være rektor

Der står en lille bakke med spirer i Søren Hindsholms drivhus. Han har fået dem af en kollega, hvis mand har haft dem med hjem fra Italien, og var egentlig lidt nervøs for, om de var tørret ind.

Men nu er de altså spiret frem i deres lille beskyttede miljø, og er på sin vis - også fordi de er italienske - et lille billede på Søren Hindsholms liv.

Som gymnasielærer siden 1990 og rektor på Nørresundby Gymnasium & HF siden 2002 har Søren Hindsholm, der selv er far til tre nu voksne børn, været med til at se utallige unge spire og vokse sig ud i den store verden.

Det holder han stadig så meget af, at han siger:

- Det er verdens fedeste job at være rektor. Det der med at formidle lærdomstradition, fag og kultur til unge, det er så fantastisk.

- Så jeg kan ikke berede mine fjender den glæde at annoncere min pensionering endnu, smiler den 61-årige rektor.

Måske er det en henvisning til de fjendtligheder, han har mødt, for Søren Hindsholm er jo ham, der skabte furore, da han i begyndelsen af corona-krisen lod elever rejse til Italien på studietur og senere meldte ud, at gymnasiet havde tænkt sig at fejre sidste skoledag.

Have og bibliotek