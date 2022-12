Søren Thorst får advarsel efter omfattende bilagsrod

AALBORG:Mandag morgen blev kommunens økonomiudvalg præsenteret for resultaterne af den månedlange revision af eventområdet, som Aalborg Kommune har udarbejdet sammen med Deloitte.

Som Nordjyske kunne berette søndag blev der rettet skarp kritik af eventchef Søren Thorst. Og kritikken får nu konsekvenser.

Aalborg Kommune oplyser, at Søren Thorst i forbindelse med serviceeftersynet af eventområdet har modtaget en advarsel for ikke at have fuldt administrative procedurer og forretningsgange ved brugen af MasterCard.

Kommunen oplyser, at Søren Thorst tager advarslen til efterretning, men at han ikke har yderligere kommentarer.

Nordjyske har gennem de seneste uger beskrevet, hvordan Søren Thorst i en årrække har brugt hundredtusindvis af skattekroner på repræsentationsudgifter og i en lang række tilfælde ikke har haft styr på sine bilag.

Det får Søren Thorst kritik for Ikke at sikre overholdelse af kommunens retningslinjer for dokumentation i eventafdelingen

At instruere en medarbejder i at overlade sit kreditkort til en anden i afdelingen i forbindelse med en studietur

Ikke at overholde kommunens retningslinjer for godkendelse af udgifter - særligt i 2022

Ikke at overholde kommunens retningslinjer for MasterCard i forbindelse med private udgifter

Anvendelsen af opsamlingsregninger i forbindelse med repræsentation på John Bull Revisionsrapport - Aalborg Kommune /Deloitte VIS MERE

Senest kunne Nordjyske afsløre, at Søren Thorst i 2022 selv har attesteret sine udgifter i kommunens økonomisystem.

- Vi har nu fået et dækkende billede af eventområdet, og jeg er meget ked af situationen, som er dybt beklagelig og kritisabel. Jeg tager naturligvis afstand fra, at dokumentationen har været mangelfuld, hvilket bare ikke er godt nok, siger Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi må samtidig erkende, at vores retningslinjer på dokumentationsområdet bør præciseres og formidles bedre til medarbejderne. Derfor giver vi revisionen medhold i kritikken, og vi går med det samme i gang med at få præciseret retningslinjerne med udgangspunkt i anbefalingerne fra god adfærd i det offentlige, som er udarbejdet af staten, Danske Regioner og KL. Derudover vil vi sikre at de medarbejdere, der har brug for et kommunalt Mastercard for at kunne løse deres opgaver, har indgående kendskab til reglerne for dokumentation og godkendelse.

"Ingen har glæde af nulfejlskultur"

På mandagens udvidede økonomiudvalgsmøde kom kommunen frem til en erkendelse.

Under punktet "generelle betragtninger – fremadrettet fokus" fremgår det nemlig, at den manglende dokumentation og "manglende fokus på procedurer" har fået tre uheldige konsekvenser:

At medierne har afdækket problemstillinger, kommunen ikke var bekendt med. At man har skullet bruge "ekstraordinært meget arbejde" på at genskabe dokumentation. Og at sagen har skabt basis for mistillid mellem det politiske og det administrative niveau.

Det får dog ikke kommunen til at tænke, at den fremtidige tilgang skal være en langt højere grad af åbenhed, selvom det kan virke "tillokkende". For en ulempe er her, at det kan give "ekstra administrative procedurer og arbejdsgange", og "det giver fejlmuligheder", som man skriver.

Til slut lyder det i dagsordenen, at man skal have styr på dokumentation og procedurer, "men med en respekt for, at indsatsen skal stå mål med udbyttet og en accept af, at der kan og vil blive begået fejl" for, som der står i teksten: "ingen har glæde af en nulfejlskultur".

Opdateres...