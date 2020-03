Sofie og Trine bevarer roen midt i kaosset: - Det vigtigste er, at vi passer på hinanden

AALBORG:På sit værelse hos sine forældre sidder 19-årige Sofie Riis med computeren i skødet. Hun går i 2.g på Handelsgymnasiet i Aalborg. En af de mange, mange uddannelsesinstitutioner, der er ramt af corona-situationen, hvilket betyder, at hun – i hvert fald frem til den 27. marts – må undvære sine studiekammerater, og at hun må deltage i undervisningen hjemmefra.

Sofie fortæller:

- Efter pressemødet i går aftes (onsdag, red.) gik vores gruppechat bare amok, og cirka klokken 21:30 meldte skolen officielt ud, at den holder lukket de kommende 14 dage.

- Min dag har været frustrerende. Jeg har ikke helt vidst, hvad jeg skulle gøre af mig selv, så jeg gav mig til at arbejde på en aflevering, som jeg laver med min gruppe. I eftermiddag fik vi besked om, at al skemalagt undervisning gennemføres som planlagt – det bliver bare over computeren i stedet. Terminsprøven her den 19. marts bliver også afholdt digitalt hjemmefra.

Sofie Riis er frustreret over den ufrivillige undervisningsfri periode.

- Det går selvfølgelig ud over det faglige, men jo især det sociale. Og jeg synes, man lærer bedst, når man er sammen om det.

- Hele situation frustrerer mig, og det er jo en naturlig reaktion, at man tænker: Hvad skal der ske nu? Men jeg kan godt se, at det er den rigtige beslutning. Det er det eneste rigtige at gøre, det, som regeringen og myndighederne har besluttet – og det støtter jeg selvfølgelig 100 procent op om.

En anderledes eksamen

I en lejlighed i Aalborgs Øgade-kvarter hygger 42-årige Trine Overgaard med sin datter, Malucca, på 11 år. For dem har det heller ikke været en helt almindelig torsdag.

Trine Overgaard studerer offentlig administration på UCN, og først på dagen afleverede hun sin bacheloropgave. Online.

- Jeg fik da afleveret, men det var under nogle andre forudsætninger, end jeg havde regnet med. Jeg tænkte hele tiden: Hvad nu, hvis der opstår problemer? Hvem skal jeg så ringe til? Og ville jeg kunne kontakte min vejleder? Jeg skulle virkelig koncentrere mig om de sidste krampetrækninger, fortæller Trine Overgaard.

Den mundtlige eksamen er planlagt til den 2. april, men hun tør ikke at regne med noget. Uanset hvad bliver forberedelsen speciel.

- Jeg kan for eksempel ikke gå på biblioteket og søge viden og materiale, som jeg havde tænkt mig. Og den vejledning, vi har ret til frem mod eksamenen, bliver jo nok heller ikke face to face, selvom det altid fungerer bedst. Men jeg tager det, som det kommer, siger Trine Overgaard.

Taler åbent og ærligt med sin datter

Hun har en datter på 11 år, Malucca, som – i hvert fald de næste 14 dage – ikke skal i skole. Malucca er særligt udsat, fordi hun har astma, men det betyder til gengæld også, at hun er vant til hospitalsverdenen, forklarer Trine Overgaard. Derfor taler hun også meget åbent og ærligt med sin datter om corona-situationen.

- Hun er 11 år, og hun kender til den hospitalsverdenen, fordi hun har været igennem meget med sin sygdom. Så jeg siger det, som det er: At det ikke er helt ufarligt – og at det er derfor, vi skal passe på hinanden. Og hun ved jo, at skulle der ske noget, så kan man komme på sygehuset, hvor man kan få hjælp – og der må mor også gerne komme med. Jeg beroliger selvfølgelig også og siger, at det nok skal gå, fortæller Trine Overgaard og tilføjer:

- Jeg har da mine bekymringer, og jeg synes da også, det kan virke skræmmende. Men vi er nødt til at bevare roen. Det er sådan, vi kommer igennem det. Og så er det vigtigste altså, at vi passer på hinanden. Ikke at vi har gær og toiletpapir til de næste mange år.