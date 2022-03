Sofus fandt gavens ejermand og fik et par bryster i findeløn

AALBORG:Fulgte du også med i stor spænding, da vi i går kunne berette om en mystisk lille gave der var blevet fundet på en central vej i Aalborg?

Så kan vi glæde dig med, at hele historien endte meget lykkeligt. Gavens rette ejer har nemlig meldt sig på Facebook, hvor hun tirsdag eftermiddag skrev følgende besked ledsaget af en masse grinende emojis:

- Hej, det er min. Jeg har tabt den på vej på arbejde.

Mens en anden fulgte op og skrev:

- Hahaha hvor er det sjovt ! Det er mig som har pakket den ind, og sendt den til Tone.

Og det var altså ingen ringere end Tone Rafn Tygesen, der havde tabt gaven. Hun kunne også fortælle lidt mere specifikt om indholdet af pakken, og derfor hoppede Sofus på cyklen og afleverede gaven til den rette ejermand.

Gaven som Sofus Djursaa Jørgensen fandt og efterlyste med et facebookopslag. Privatfoto

Gaven kom altså aldrig til politiets hittegodskontor, og den udvikling overraskede i den grad opslagets ophavsmand, Sofus Djursaa Jørgensen.

- Jeg regnede ikke med at finde ejermanden. Jeg tænkte, at det var et vildt gæt, men det mindste jeg kunne gøre, indtil jeg fik fri og kunne aflevere pakken til hittegodskontoret. Jeg er vildt overrasket over at det lykkedes, fortæller han.

Hvad var der i pakken?

Hvis du er bare lidt ligesom os her på redaktionen, så er du nok også stadig lidt nysgerrig på, hvad der helt præcist var i den mystiske pakke.

Var det en vielsesring? Et dyrt smykke? Hvad i alverden gemte der sig i den fine gave.

Det kan finderen naturligvis svare på:

- I pakken var der en brun kop med et ansigt med kyssemund på fra Livink, måske lidt antiklimaktisk, men stadig sjovt, siger Sofus Djursaa Jørgensen.

Gaven indeholdte denne kop med det sure ansigt. Privatfoto

Et par bryster i findeløn

Hvis nogen synes, at navnet på gavens ejermand lyder lidt bekendt, så er det nok fordi Tone Rafn Tygesen er kendt for sine håndlavede kopper med bryster på, som hun sælger i butikken Handmade by Tone på Akvavitvej.

Hun blev også meget overrasket over hele oplevelsen med gaven.

- Jeg havde egentlig bare pakket en masse ting, og så da jeg kom hen i butikken var gaven der ikke, og så tænkte jeg bare, at jeg havde glemt den derhjemme.

- Senere sad jeg så og scrollede, og så kunne jeg jo se, at min lille gave var efterlyst i hele Aalborg, griner hun.

Hun var meget imponeret over, hvor samvittighedsfuld Sofus Djursaa Jørgensen havde været, at han gav det et skud med at finde gavens ejermand og endda cyklede hen og afleverede den.

- Den indsats krævede da en findeløn, så han fik selvfølgelig en kop med hjem, fortæller hun.