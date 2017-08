Solgte cannabisolie og blev smidt ud - nu begynder retssagen

NORDJYLLAND: I dag begynder den principielle retssag om Ulrich Vestergaard, der i oktober 2016 blev sat ud af sin lejlighed i Blomstermarken efter salg af cannabisolie. Ulrich Vestergaard er syg med fremskredet leverkræft og har de seneste seks år medicineret sig selv med cannabisolie, hvilket har medført, at han har kunnet skære kraftig ned på anden medicin.

Udover selv at tage olien, har han, i takt med at han har tilegnet sig viden om olien, følt sig forpligtet til at hjælpe andre i samme situation. Som en del af en forening har han delt erfaringer, givet foredrag og deltaget i fælles bestillinger af olien fra udlandet. Og så har han i nogle tilfælde formidlet olien til folk udenfor foreningen, der har opsøgt ham, fordi de var i smerter.

Da dét kom hans boligselskab Alabu Bolig for øre i efteråret 2016, satte de ham ud af hans lejlighed i Blomstermarken i Aalborg med øjeblikkelig virkning. Medicin med cannabis kan i dag kun fås lovligt, hvis man har recept fra en læge og får medicinen udleveret på et apotek. Boligselskabet anser således Ulrich Vestergaards salg af olien som handel med ulovlige rusmidler, hvilket er årsagen til, at de har ophævet lejemålet.

Hævet over retssystemet

- Boligselskabet sætter sig op som både dommer og bøddel. Den olie, jeg har, er lovlig ifølge EU, fordi den holder sig under 0,2 milligram THC (det vigtigste psykoaktive stof i hampplanten). Så jeg er spændt på at se, hvad retssystemet vil gøre. Boligforeningen har dømt mig, slagtet mig og smidt mig ud, uden hensyn til retssystemet, vurderer han.

Han håber lige nu på, at udfaldet af sagen vil blive, at han kan blive i sin lejlighed, hvor han har boet i 14 år, til han tilkendes en plejebolig.

Der har været forlydender om, at der bliver et fremmøde på over 200 ved retten mandag. Heriblandt er naboer, der bakker ham op, samt syge, der har benyttet sig af cannabisolie, og deres pårørende, f.eks forældrene til et barn med kræft. - De har altså ikke været her for at købe stoffer, de har kontaktet mig for at få rådgivning, siger han og henviser til, at andre rundt omkring i Danmark kan komme til at stå i samme situation som ham. Som han ser det, er retssagen også en retssag på et principielt niveau.

- Hvis boligselskabet kan smide mig ud, så kan de smide alle ud, som de har lyst til uden belæg. Det er jo en sag, der kan køres for menneskerettighedsdomstolen. Og så handler det på et højere plan om retten til at hjælpe mennesker, der ikke kan få hjælp andre steder.

Boligselskabet Alabu Bolig har ikke ønsket at udtale sig i sagen.