Solgte store mængder narko på det mørke net: Købere fik kokain og piller tilsendt med posten

AALBORG:En 33-årig mand og en 28-årig kvinde blev torsdag dømt for omfattende narkohandel på det mørke internet.

Over en periode på to år fra 2017 til 2019 solgte de en bred vifte af narko - blandt andet kokain, amfetamin, MDMA, LSD, hash og flere tusinde piller.

Det kostede Morten Guldhammer Andersen tre et halvt års fængsel, mens den 28-årige kvinde blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf de fire måneder blev gjort betinget.

Det oplyser anklager Louise Watson.

Kvinden fik en mildere dom, fordi hun blev dømt for at have solgt en væsentlig mindre mængde narko end den 33-årige.

Fandt narko gravet ned i skov

Narkoslaget foregik på det krypterede Tor-netværk, hvor køberne kunne bestille narko, som så efterfølgende blev sendt med posten.

Det var politiets efterforskning, der i 2019 førte til anholdelse af de to dømte.

I forbindelse med anholdelserne fandt politiet narko på både adresser samt i en skov. I skoven var narkoen gravet ned og gemt i termoflasker.

Både den 33-årige mand og den 28-årige kvinde tilstod at have solgt narkoen via Tor-netværket.

Den 33-årig mand er tidligere dømt for lignende kriminalitet. Han valgte at anke dommen til formildelse af strafudmålingen, fortæller Louise Watson.

Den 28-årig kvinde modtog dommen.