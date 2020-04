Solouheld i Svenstrup: kørte ind i et træ

SVENSTRUP:klokken 03.47 lørdag fik politiet en anmeldelse om et trafikuheld på Bonderupvej i Svenstrup.

- Der var tale om et solouheld, hvor en kvinde mistede herredømmet over sin personbil og kørte ind i et træ, der står i en kurve på Bonderupvej, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund.

Kvinden, der kørte bilen, er 29 år gammel, og med sig havde hun en 36-årig mandlig passager.

Ingen kom kritisk til skade under uheldet, men de er begge blevet kørt til undersøgelse på sygehuset.

Årsagen til, at kvinden kørte ind i et træ, er endnu ukendt.