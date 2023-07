Solouheld: Kørte 70 meter gennem skovstykke og ramte træ

STØVRING: En mand i midten af 20'erne kørte natten til søndag galt i sin bil i nærheden af Støvring.

Ifølge vagtchef Morten Axelsen, Nordjyllands Politi, mistede manden herredømmet over bilen, kørte 70 meter gennem et skovstykke, før bilen ramte et træ.

Uheldet skete omkring klokken 00.30, og der er mistanke om, at manden har kørt i spirituspåvirket tilstand.

Han fandt selv ud af bilen, men er indlagt på Aalborg Universitetshospital til observation, oplyser vagtchefen.