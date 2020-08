Som den første kvinde nogensinde: Lene består benhård fysisk uddannelse

AALBORG:En 10 kilometer lang svømmetur med fuld udrustning på åben hav er afslutningen på Frømandskorpsets kampsvømmeruddannelse, som Lene lige har gennemført. Som den første kvinde nogensinde.

Lene har sin daglige gang på Trænregimentet i Aalborg. Forud for den lange svømmetur har Lene og de andre kursister været gennem øvelser, hvor de skulle dykke og springe i vandet fra en helikopter.

- Det er helt fantastisk. Jeg har drømt om det her i meget lang tid, så det er stort for mig, og jeg er ret stolt over at have gennemført, siger Lene til Forsvarets hjemmeside. Hendes efternavn er ikke oplyst.

"Det var min pligt"

Hun har trænet op til uddannelsen i et halvt år. Træningen har stået på løb, svømning og kendskab til sit udstyr.

Lene ville gøre det for at vise, at kvinder godt kan gennemføre uddannelsen.

- Der må være nogen, der må gå forrest og vise, at det godt kan lade sig gøre, siger hun.

- Jeg har snart været i Forsvaret i 21 år, og jeg har ikke set nogen kvinde, der har kunnet gennemgå kampsvømmeruddannelsen. Jeg synes, det var min pligt at se, om jeg kunne være med til at bidrage på den front, for jeg havde troen på, at jeg kunne gøre det her.

Ifølge Lene er en mulig forklaring på, at ingen kvinder har gennemført uddannelsen før, at kvinder kan holde sig selv tilbage.

- Jeg tror måske, at kvinder er slemme til ikke at turde, for hvad nu hvis de ikke kan. Sådan har jeg selv haft det. Men jeg havde ikke lyst til at sidde tilbage om 20 år og tænke ’bare jeg havde gjort det’. Man skal turde løbe risikoen, også selv om man ikke nødvendigvis består. For man lærer noget uanset, siger Lene.

Uddannelsen varede i alt ni døgn og foregik i og omkring Isefjorden på Sjælland.