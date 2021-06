Sommelieren og madanmelderen er enige: Her får du Aalborgs bedste rosé

Du kan jo begynde med at se videoen. Her er beviset for, at en fin sommelier-næse og en snusket journalist-tud stadig kan blive enige om, hvad der smager rigtig godt.

Listen er fremkommet ved en blindsmagning med det ene formål: Find den rosévin, du bedste kan lide.

Som videoen viser, så er der ingen tvivl om, at vi er totalt enige om vinderen, og så er der en rigtig god vin til prisen på listen også.

1. Tenuta Montecchiesi Miraly, (Øko), Italien, 119 kroner (Testvinder)

- Delikate og sommerlige aromaer af fersken, abrikos, jordbær og hindbær. Friskt og legesygt indtryk. Dejlig friskhed, frugtig og velbalanceret. God smagsintensitet og krop. Vellavet og dejlig vin. Helt klart den bedste rosé vi har smagt, og perfekt til sol og sommer på terrassen.

Kan købes hos Holte Vinlager, Budolfi Plads

2. Castillon Bandol Rosé, Frankrig, 99,95 kroner

- Elegante og fine aromaer med hindbær, jordbær, karamel og lavendel. Tør og frisk med god smagsintensitet og en lang eftersmag, der er let bitter men behagelig. Perfekt til en sommersalat med gedeost. Vellavet og balanceret rosé, der passer godt til dem, der er til det friske udtryk og ikke ønsker sødme.

Kan købes i Meny

3. Cap De Coste, Frankrig, 69,75 kroner

- Fine og delikate aromaer af syrener, lichi, røde æbler og hindbær. Meget blomstret og sommerlig i udtrykket. Frugtig og sødmefuld med en behagelig eftersmag. Vellavet og flot rosé, der smager af sol og sommer.

Kan købes hos Vinshoppen, Hadsundvej

4. Galafuria Tormaresca, Italien, 109 kroner

- Vinen kommer flot op af glasset med sommerlige og let sødmefulde aromaer af jordbær, hindbær og abrikoser. Frugtig, let og frisk med god smagsintensitet og hints af sødme. Lidt kort eftersmag, men alt i alt en vellavet og balanceret vin. Perfekt til terrassen.

Kan købes hos Vinspecialisten i Vingårdsgade

5. El Jefe Grande, Spanien, 75 kroner

- Let slikket og sødmefulde aromaer af røde bær og et let salt touch. Aromaerne bringer en middelhavsfornemmelse frem. Vinen er sødmefuld og har en fin friskhed, så den ikke fremstår kvalm. Let krop og OK balance, hvor sødmen dog dominerer lidt. Er du til sødmefuld rosé, er denne oplagt til en sommerdag på terrassen.

Kan købes hos Vin & Vin på Vestre Alle

6. Rosé d’une Nuit, Francois Lipp &Fils, Frankrig, 119,95 kroner

- Frisk og let blomstret men også aroma af stald og hest. Ingen frugt i næsen. En frisk og let rosé, hvor alkoholen desværre er for dominerende og giver en sprittet fornemmelse. Balancen er fin, men der mangler noget frugt.

Kan købes i Salling Super

7. Fabiano Bardolino Chiaretto, Italien, 75 kroner

- Vinen kommer ikke rigtig op af glasset, den mangler frugtaromaer og virker sprittet. Den fremstår ubalanceret, mangler frugt-præg, og alkoholen dominerer igen i smagen. Ret kedeligt og ligegyldigt.

Kan købes hos Skjold Burne

8. Ch. Valetanne Vielles Vigne, Provence (Øko), Frankrig, 110 kroner

- I næsen er vinen urtet og frisk med hints af karamel, men desværre ikke så meget frugt. Smagsmæssigt mangler den lidt af det hele. Her er ingen friskhed eller frugt, og den fremstår yderst kedelig.

Kan købes hos Sigurd Müller

9. Donatella Cinelli Colombini, Rosa di Tetto, Italien, 125 kroner

- I aromaen fremstår vinen let umoden med hints af sure kirsebær og ribs. Vinen er til dels frisk, men også grøn og umoden i smagen. Der er ingen frugtfornemmelser, og eftersmagen vil man helst være foruden. Det lader til, at druerne har været umodne, og at vinen er gæret ved for høje temperaturer. Det er ærligt talt en dårlig lavet rosé, hvor det ikke virker til, at noget er lykkedes.

Kan købes hos Quist Wine, Budolfi Plads

10. Pasqua Il Minutes, Italien, 75 kroner

- Utiltalende aroma af sved og overmodne røde bær. Vinen kommer til at fremstå kedelig, da den mangler friskhed og smag. Balancen er OK, men der mangler lidt af det hele i denne vin.

Kan købes hos Rema1000

11. Rosato di Caparsa, Italien, 149 kroner

- Ubehagelig fækal aroma. Det lugter af prut og stald, og der er ingen frugt at finde. Vinen er tør med manglende friskhed og en kort bitter eftersmag. Det dufter mistænkeligt meget som om, at gærsvampen Brettanomyces, der giver animalske og plastikagtige aromaer, er involveret i denne vin. Det er virkelig ikke lækkert.

Kan købes hos Quist Wine, Budolfi Plads

Alle vinene er smagt blindt. Det vil sige, at vinene er blændet af, så vi under smagningen ikke ved, hvor de kommer fra, og hvilken forhandler der har leveret dem.

Vinforhandlerne har leveret vinene uden beregning.

****