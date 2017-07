Sommerens tilbud? Få din egen campinghytte

HALS: Det er højsæson for Hals Strand Camping, men der er alligevel kommet ekstra tryk på telefonen i denne uge.

Campingpladsens indehavere og lejrchefer Anette Dahl og Poul Borup har nemlig sat noget helt usædvanlig til salg:

Der skal gøres plads til et nyt badeland, og en udendørs pool skal ligge dér, hvor der i dag er syv bjælkehytter.

Derfor sælges hytterne nu, og et Facebook-opslag med dette tilbud har fået adskillige hundrede delinger og kommentarer.

- Vi har allerede solgt de tre af dem, fortalte Anette Dahl tirsdag formiddag - mindre end et døgn efter offentliggørelsen af salget.

For 20.000 kroner - plus udgifter til transport på en blokvogn - kan de hurtigste købere sikre sig en hytte på 20 kvadratmeter med separat soverum, et lille køkken, spiseplads og endnu en lille plads til en ekstra seng, sofa - eller hvad søren man nu kunne tænke sig at bruge hytten til.

Ideerne mangler ikke i de kommentarer, der er kommet til Facebook-opslaget. Her bliver foreslået alt fra et ekstra gæsteværelse til mandehule og det, der må betegnes som et luksushundehus.

Foto: Hals Strand Camping

Der følger otte kvadratmeter terrasse med, som dog formentlig skal pilles ned med håndkraft, mens resten af hytten kan løftes op i ét stykke af en kran. Det vil ske fra uge 33.

Poul Borup kan i øvrigt fortælle, at Hals Strand Camping får nye såkaldte mobilhytter på 30-35 kvadratmeter. De er på hjul men vil dog få faste pladser og både el, vand og kloak.

Foto: Hals Strand Camping