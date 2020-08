Sopran får pris som årets operatalent

AALBORG:Den unge, fremadstormende sopran Clara Thomsen er dette års vinder af Aalborg Operapris, som torsdag aften blev overrakt af juryformand og festivalleder Peter Rønn fra Aalborg Operafestival og viceborgmester i Aalborg Nuuradiin S. Hussein.

Det oplyserne festivalen i en pressemeddelelse.

Aalborg Operafestival skulle i år have fejret sit 20-års jubilæum og forkælet nordjyderne med storslåede musikalske oplevelser. Festivalen blev dog udskudt til 2021 på grund af den aktuelle situation, men traditionen tro skulle Aalborg Operapris, der tildeles i et samarbejde med Den Obelske Familiefond, fortsat uddeles til en talentfuld sanger fra operascenen.

Prisen, der består et legat på 25.000 kr., en personlig operavase af glaspusteren Anne Flohr og et engagement med Aalborg Symfoniorkester, gik til den 29-årige Clara Thomsen, der gennem de seneste år har gjort sig bemærket på både den danske og europæiske scene. Til koncerten Opera Highlights med Aalborg Symfoniorkester blev Aalborg Operapris således overrakt af festivalleder Peter Rønn fra Aalborg Operafestival og Viceborgmester i Aalborg Nuuradiin S. Hussein.

En glad og beæret Clara Thomsen modtog prisen

- Det er en stor ære at modtage Aalborg Operapris. Jeg er utroligt glad og taknemmelig for at være blevet valgt som årets prismodtager. Og det er en inspiration til at arbejde videre, i denne tid, hvor vi ikke har kunne dyrke kunsten på samme måde, som vi er vant til, lyder det fra Clara Thomsen efter overrækkelsen.

Tidligere modtagere af Aalborg Operapris Disse folk sad i juryen, som pegede på Clara Thomsen som modtager af Aalborg Operapris: Peter Rønn, festivalleder, Aalborg Operafestival Amy Lane, festivaldirektør, CPH Operafestival Christine B. Christiansen, journalist, Jyllandsposten David Riddell, operachef, Århus Sommer Opera Flemming Vistisen, operachef, Operaen i Midten Jakob Wivel, journalist, Børsen Jan Kvistborg, konsulent, Aalborg Symfoniorkester John Fulljames, operachef, Det Kongelige Teater Lars Ole Mathiasen, operachef, Den Ny Opera Peter Lodahl, Musikchef Copenhagen Phil & Tivoli Summer Classic Philipp Kochheim, operachef, Den Jyske Opera Thomas Storm, operachef, Den Fynske Opera Tidligere: 2003: Gisela Stille 2004: Tuva Semmingsen 2005: Kristina Wahlin 2006: Johan Reuter 2007: Bo Kristian Jensen 2008: Lars Møller 2009: Trine Bastrup Møller 2010: Audun Iversen 2011: Peter Lodahl 2012: Vibeke Kristensen 2013: Jens Søndergaard 2014: Sofie Elkjær Jensen 2015: Adam Frandsen 2016: Denise Beck 2018: Berit Barfred Jensen 2019: Simon Duus

Med en uddannelse fra Det Kongelige Danske Operaakademi i 2018 og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2015 har Clara Thomsen gjort lynkarriere. I 2017 tonede den unge sopran frem i rollen som Barbarina i Figaros Bryllup med det Kongelige Teater på turné og har efterfølgende bestridt roller som Pamina i Mozarts Tryllefløjten på Operafestivalen i København og tiltelpartiet i Händels opera Alcina. På trods af sin unge alder har Clara Thomsen også allerede optrådt i store dele af Europa og vandt i 2018 prisen som årets operatalent ved Copenhagen Opera Festival.

- Clara Thomsen er en fremragende ung sopransanger med en vidunderlig stemme og et både rodfæstet og markant kunstnerisk udtryk. Clara har allerede slået sit navn fast på den danske scene og er nu godt i gang med at erobre Europa og resten af verden. Det er kun naturligt, at Aalborg Operapris 2020 går til Clara, fortæller festivalleder hos Aalborg Operafestival Peter Rønn.

Ud over at have turneret i Europa har Clara Thomsen også været solist i den legendariske koncertsal Musikverein med Tonkünstlerorkesteret og dirigent Michael Schønwandt. Senest har hun gjort sig bemærket som sopran til DRs Nytårsgalla i 2019 og som Konstanze i Bortførelsen fra Seraillet af Mozart på Den Jyske Opera i 2020.

Til prisoverrækkelsen kvitterede Clara Thomsen med Gildas arie fra Rigoletto, akkompagneret af Aalborg Symfoniorkester.