Nu skal asfalt på motorvej E45 udskiftes: Se hvornår du kan forvente trafikbøvl

SVENSTRUP: Fra søndag 30. august om aftenen og cirka en måned frem lægger Vejdirektoratet ny, klimavenlig asfalt på dele af E45 Nordjyske Motorvej ved Svenstrup.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Asfaltarbejdet starter med, at den gamle belægning fræses af. Så skal der udføres en del lokale reparationer i den underliggende belægning. Derefter bliver der lagt ny belægning, og til slut males de hvide striber på kørebanen.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet udføres fra kl. 18.00 til 06.00 for at mindske generne for trafikanterne mest muligt, og trafikken afvikles med overledning til modsatte spor.

Arbejdet er inddelt i tre etaper.

Første etape foregår i nordgående spor mellem afkørsel 29 Svenstrup og udfletningen til Egnsplanvej.

Anden etape foregår i sydgående spor på cirka to kilometer ved Rasteplads Dall.

Tredje etape foregår i sydgående spor mellem afkørsel 29 Svenstrup og afkørsel 31 Støvring Syd.

Rasteplads Limfjorden vil være spærret for til- og frakørsel om natten under første etape og tilsvarende for Rasteplads Dall under anden etape. I dagtimerne er rastepladserne åbent i fuldt omfang.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne og oplyser samtidig, at dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.

