Vild biljagt: Sort BMW kørte fra politiet med 250 km/t

STØVRING:Det gik vildt for sig, da en sort BMW 535D stationcar onsdag formiddag blev jagtet af politiet på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning.

Politiet tabte den sorte BMW af syne omkring Støvring. På det tidspunkt kørte patruljevognen over 200 kilometer i timen, og ordensmagten anslår, at flugtbilen har kørt omkring 250 km/t.

Ifølge vagtchef Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi var det en hundepatrulje fra Nordsjællands Politi, som indledte jagten på den sorte BMW omkring Hobro. Der foreligger ingen oplysninger om, hvad der var årsagen til, at politiet satte efter den mørke muskelbil, der har 313 HK under kølerhjelmen.

Nordjyllands Politi blev undervejs orienteret om biljagten af kollegerne fra Nordsjælland, som var på vej til Nordjylland for at hente en hund. Nordjyllands Politi sendte to patruljevogne sydpå, som lagde sig på lur ved Svenstrup, men den sorte BMW så de aldrig.

- Derfor er vi ret sikre på, at den er kørt af E45 ved Støvring. Og vi vil selvfølgelig meget gerne tale med den person, der kører den, for vedkommende ser ind i en sigtelse for vanvidsbilisme, oplyser vagtchefen.

Nordjyllands Politi appellerer nu til offentligheden om hjælp til at lokalisere den forsvundne flugtbilist. Bilen har registreringsnummer DA37375, og oplysninger om køretøjet kan gives til politiet på 114.

Loven om vanvidsbilisme blev indført 31. marts 2021. Den giver bl,a, andet politiet lov til at beslaglægge biler, der kører mere end 200 km/t.

De første to år, loven var gældende, blev der beslaglagt næsten 2000 biler i Danmark - heraf 448 i de to politikredse, som dækker Region Nordjylland.

Blandt de mest opsigtsvækkende beslaglæggelser var den nyindkøbte Lamborghini, som 7. oktober blev standset ved Hirtshals, efter at den kort forinden var blevet målt til at køre 236 km/t.

Bilens norske ejer har siden tabt en retssag i Hjørring, hvor beslaglæggelsen af bilen blev stadfæstet, og hvor manden selv blev idømt en straf på 20 dages fængsel.