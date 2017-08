Sort selskab byder på kaffe

Nordjyske rejsende har nu en ekstra transportmulighed, når de skal rundt i Danmark.

Sortbillet.dk har meldt sin ankomst på markedet for fjernbustrafik og tager konkurrencen op med med det tyske busselskab Flixbus, der før sommeren indgik med partnerskab med Rødbillet.

Den nye operatør starter i denne uge med at køre fra en række byer i Danmark - deriblandt Aalborg - og Sortbillet.dk har som mål at oprette forbindelser fra alle større byer i Jylland, på Fyn og Sjælland. Alle med København som stoppested.

Frisk kaffe og gratis net

Sortbillet.dk lokker med, at der altid er frisklavet - og gratis - sort kaffe om bord på busserne, ligesom der vil være gratis internet. Desuden er der mulighed at købe pladsbillet, hvis man vil sidde forrest i bussen eller ved siden af en rejsepartner.

Prismæssigt ligger Sortbillet.dk tæt på Flixbus (Rødbillet), og udgangspunkt er, at prisen altid er den halve af DSBs togtakster.

For eksempel koster en voksenbillet Aalborg-København 198 kr. Til sammenligning koster en voksenbillet 438 kr. i et Intercity-tog, men så er rejsetiden også kortere med toget. Knap 5 timer tager turen fra Aalborg Banegård til Hovedbanegården i København på skinner, og endnu hurtigere med lyntogene.

Sortbillet.dk bruger 5 timer og 30 min. på at køre fra Aalborg Busterminal til DGI-Byen ved Hovedbanegården i København. Busflix bruger cirka samme rejsetid.

Konkurrence er godt

Hos Nordjyllands Trafikselskab, der står for den regionale transport i Nordjylland, hilser man den nye aktør velkommen.

- Det er godt for de nordjyske kunder, hvis der kommer flere muligheder, der er med til at øge mobiliteten. Selvfølgelig forudsat at selskabet leverer en god service til en god pris og har styr på arbejdsforhold, bussernes sikkerhed og alle de andre ting, som skal være i orden, siger direktør Jens Otto Størup.

Han håber, at Sortbillet.dk og Busflix vælger forskellige afgangstidspunkter, så udbuddet af rejsemuligheder for nordjyderne øges.

- Men det er også indlysende, at de private aktører går efter de afgangstidspunkter og ugedage, hvor der er flest kunder, bemærker Jens Otto Størup.

Ikke med i Rejseplanen

Sortbillet.dk lægger ud med at køre to afgange de fleste ugedage fra Aalborg til København (kl. 7.30 og 15.30), men dog tre afgange om fredagen, hvor der også køres kl. 13.00 fra Aalborg Busterminal. For Sortbillet.dk’s vedkommende skal man finde køreplanerne på selskabets hjemmeside.

Flixbus’ afgange kan findes på selskabets hjemmeside, men er desuden lagt ind i Rejseplanen, der benyttes af mange rejsende.

Kampen mellem Flixbus og udbryderne i Sortbillet.dk involverer ikke fjernbusruten Frederikshavn-Esbjerg (rute 980), som Thinggaard i mange år har opereret på.