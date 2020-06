Sort støtte-demo i kaos: - De lokale arrangører er blinde, hvide mænd, der ikke tager hensyn til de sorte

I eftermiddag skulle der have været demonstration i Aalborg. En gruppe - bestående af folk fra Enhedslisten, Amnesty International og unge ildsjæle- havde indkaldt til demo i protest mod både de generelle sørgelige forhold for afro-amerikanerne og i særdeleshed mod politiets drab på den sorte George Floyd.

Men om der overhovedet bliver en demonstration er tvivlsomt. Lige nu er situationen ganske kaotisk og kompliceret

Det er tvivlsomt om de velmenende nordjyder kommer ikke til at udtrykke deres solidaritet. Der er nemlig et problem med arrangør-gruppen: Den er for hvid. Formentlig er der ikke en ægte sort i blandt, og derfor anklager Black Lives Matter i Danmark nu de lokale arrangører for at være hvide, der bruger de sorte for at fremstå gode.

Hos Black Lives Matters er politikken den, at frontfigurerne i deres aktiviteter skal være sorte. Derfor vil de ikke have noget med de lokale, hvide at gøre.

Talsperson for BLM-DK Bwalya Sørensen, er mildest talt ikke tilfreds med de lokale arrangører. Til solidaritet.dk giver hun vreden plads. Hun mener, at den lokale arrangør er en løgnhals og racist. Om attituden i Aalborg siger hun: til solidaritet.dk: Det er ‘white supremacy’ og racisme, misogynistisk svineri for at sige det mildt.”

Det er især Hans Hüttel , der er lektor ved Aalborg Universitet og medlem af Amnesty, der er målet for Bwalya Sørensens vrede.

På sin blog giver han udtryk for, at han ikke helt kan følge kritikken. Især ikke at han skulle være en hvid mand.

- Min far var muslim fra det, der engang hed Britisk Indien (i dag Indien og Pakistan), så i min fjerne ungdom var jeg sorthåret og ikke helt bleg, skriver han på sin blog.

NORDJYSKE vil forsøge at få klarhed over, om der rent faktisk finder en demo sted i dag.