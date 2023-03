Sosu-skole henter ny direktør fra UCN

THY-MORS:Peter Møller Pedersen bliver fra 1. august ny direktør på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (SOSU-STV). Han forlader dermed sin nuværende stilling som uddannelsesdirektør på Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN).

Han har været ansat på UCN siden 2017 og har her som en del af rektoratet haft ansvar for 40 korte og mellemlange videregående uddannelser målrettet både den offentlige og det private arbejdsmarked.

I den nye stilling kommer Peter Møller Pedersen til at stå i spidsen for cirka 110 ledere og medarbejdere på skolens tre matrikler i henholdsvis Skive, Thisted og Viborg. Skolen optager elever kontinuerligt henover året, cirka 35 hold i alt pr. år.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, som pegede på Peter Møller Pedersen til direktørposten for SOSU-STV. Den ny direktør har hele sin karriere arbejdet inden for uddannelsesverdenen, og især med uddannelser inden for velfærdsområdet. Inden han kom til UCN, var han uddannelseschef på VIA University College i en årrække.

Peter Møller Pedersen er oprindeligt uddannet cand.mag i samfundsfag og kommunikation fra Aalborg Universitet. Efterfølgende har han taget en suppleringsuddannelse i voksenpædagogik og en ph.d.grad i uddannelsesforskning på Roskilde Universitet.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at blive direktør på SOSU-STV. Jeg kender skolen som et godt sted at være både som ansat og som elev/kursist. Jeg ser frem til at bringe mine erfaringer på velfærdsområdet i spil i en ny kontekst, udtaler han i en pressemeddelelse.

Peter Møller Pedersen er 58 år og bor sammen med sin kone i Hjarbæk. Han har tre voksne børn og to børnebørn.

Skolens nuværende konstituerede direktør Lene Dahlgaard fortsætter i stillingen frem til august, hvor den ny direktør tiltræder. Hun har været konstitueret i stillingen siden 1. januar.