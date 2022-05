Spækhuggeren er forsvundet: - Det er meget mærkeligt

AALBORG: Da Ivar Høst gik sin sædvanlige daglige tur onsdag morgen var spækhuggeren ikke til at se nogen steder.

- Min forventning var, at spækhuggeren var død og sunket til bunds, fordi det er højvande, men det er tilsyneladende ikke tilfældet, fortæller vildtkonsulent Ivar Høst.

For han da han kom tilbage sit kontor for at opdatere sine kolleger om udviklingen, havde han modtaget en mail fra en mand, som havde set spækhuggeren samme morgen.

- Klokken 6.15 fik jeg en mail fra en, der havde set spækhuggeren svømme rundt en time til halvanden ud for Aalborg Portland, siger Ivar Høst, der understreger, at situationen er meget mærkelig.

- Det her, havde jeg bestemt ikke forestillet mig, ville ske. Alt indikerede, at spækhuggeren ville dø der, hvor den har ligget de seneste mange dage, så det er meget svært at forklare, hvad der er sket.

Spækhuggerens pludselige svømmetur er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at den har fået det bedre.

- Spækhuggeren har overrasket hele vejen igennem, så jeg ville gerne tro, at det er et positivt tegn, men jeg tror, det er de sidste krampetrækninger vi ser nu, siger Ivar Høst.