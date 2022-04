Spækhuggeren skal have hjælp til at komme ud på dybt vand

HALS:Lørdag aften oplyser vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen, at man søndag eftermiddag vil forsøge at få spækhuggeren, som ligger på lavt vand ved Hals, ud på dybt vand.

Naturstyrelsen har været på stedet, hvor man har konstateret, at spækhuggeren er en han - og at den umiddelbart ser fin ud. Men adfærden med at ligge stille på lavt vand tyder dog på, at noget ikke er, som det skal være.

For at vurdere, hvad der er det mest rigtige at gøre, har der lørdagen igennem været drøftelser mellem Naturstyrelsen og flere eksperter.

Naturstyrelsen oplyser, at man normalt ville lade naturen gå sin gang og lade hvalen passe sig selv. I dette tilfælde har man dog besluttet at gøre et forsøg på at få spækhuggeren til at svømme ud på dybt vand igen.

Det kan måske lade sig gøre, da der ikke er ret langt fra hvor den ligger og til dybt vand - og dermed kan man måske have held med at skubbe den i den rigtige retning.

Det er også besluttet, at hvis den igen vælger at svømme ind på lavt vand, så skal den have fred og der vil ikke blive lavet flere redningsforsøg.