Spækhuggeren skal skæres op og obduceres ved Limfjorden

NORDJYLLAND:Torsdag morgen ligger spækhuggeren i Limfjorden på stort set samme plads, som den har gjort de sidste dage. Vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen kan ikke afvise, at den er drevet et par meter, og det er ikke sket ved egen hjælp.

- Nogen mener, den har flyttet sig, men det har den ikke. Den ligger på samme sted. Jeg tror, at når man står og kigger ud, kan det godt snyde ens øjne lidt. Jeg vil dog ikke afvise, den er drevet få meter med strømmen, mener han.

For spækhuggeren er ved at dø. Hvornår ved ingen.

- Det er jo det rigtigt gode spørgsmål. Det ved jeg ikke. Vi er inde i en stilstandsfase. Der sker ingenting. Den bruger jo næsten ingen kræfter, så det kan være timer eller dage. Jeg tror ikke, vi snakker uger, men jeg kan ikke afvise det, siger Ivar Høst, som torsdag morgen har stået ved Limfjordens kant for at kigge til spækhuggeren.

Den ligger dybt i vandet, men stadig med rimelig regelmæssig vejrtrækning. Man kan se på rygfinnen, at den er en han, og ud fra dens statur vurderes den at være 10-15 år gammel. Altså en ung han.

Især fordi spækhuggeren er ung, skal dødens årsag opklares. Derfor er en række kompetente folk klar til at deltage, når hvalen skal obduceres.

- Jeg tror, at alle hvalobduktioner er interessante, men denne her tror jeg, kan blive rigtig interessant. Vi håber, at vi kan se noget, når vi kommer ind i den, siger Ivar Høst.

Spækhuggeren er stor, og det vil kræve store fartøjer, når den skal bugseres på land.

- Planen er, at den skal obduceres i området, så alle kan følge med, når det er. Alle vil jo gerne have en afslutning og gerne en forklaring. Det må vi se, om vi kan give.

Med til obduktionen vil være et større sammenrend af dygtige mennesker, oplyser vildtkonsulenten. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er tovholdere, og så ventes også Naturhistorisk Museum, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Oceanariet at deltage.

- Så det vil være en meget bred vifte af folk, som dels har evnerne, men også har interesser i forskellige organer og dele af sådan et dyr. Ved en obduktion bliver man måske klogere på det enkelte dyr, men den kan også bidrage til viden på et større niveau og i en større sammenhæng med andre dyr, man også har obduceret.

Senere skal man finde ud af, hvor spækhuggerens skelet eventuelt skal udstilles.

- Det er også et spørgsmål om, hvem der har lyst til at betale for at få det præpareret, så det kan bruges på en udstilling, siger han.