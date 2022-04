Spækhuggers død manet i jorden: Den ånder stadig

NØRRESUNDBY:Han er også selv forundret, vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen.

På sin efterhånden sædvanlige morgentur til Nørre Uttrup Lystbådehavn konstaterer Ivar Høst onsdag morgen, at spækhuggeren i Limfjorden stadig trækker vejret, men ellers ikke har rokket sig ud af flækken det seneste døgn.

- Den er live, men ellers er alt fuldstændig status quo, fortæller Ivar Høst.

Han undrer siger over, at spækhuggeren stadig holder fast i livet.

- Jeg vil sige, at hver dag jeg går herned på min morgentur, så er jeg lidt spændt på, om det er i dag, det er sket. Men det er ikke her til morgen i hvert fald, siger vildtkonsulenten.

På Facebookgruppen "Hvaler.dk" lå der tirsdag eftermiddag et opslag om, at spækhuggeren var død, og at den skulle bjærges senere på dagen.

Der var dog tale om fake news, som Ivar Høst måtte ud at dementere på selvsamme side.

- Det er mig, der skulle have været ude og sætte noget i gang, og jeg vidste, jeg havde været ude og lave noget helt andet. Set fra min stol var der noget helt galt, men det kunne alle andre jo ikke vide, siger Ivar Høst.

Han tog dog lige en ekstra gang forbi spækhuggeren tirsdag eftermiddag for ved selvsyn at se, at den fortsat trak vejret. Det gjorde den - og det gør den altså endnu.