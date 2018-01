Spar Nord får ny innovationschef

NORDJYLLAND: Spar Nord har hentet den 47-årige Jesper Dammand ind som ny innovationschef.

De seneste 20 år har Jesper Dammand blandt andet være med til at drive DIBS fra en virksomhed med fire ansatte til et børsnoteret selskab, ligesom han har leveret it-løsninger til udviklingen af betalingstjenesten MobilePay. Senest har han siddet som growth manager i firmaet Bambora.

Jesper Dammand skal stå i spidsen for Spar Nords innovationsstrategi og strategiske partnerskaber i fintech-branchen. Fintech er et sammentræk af ordene financial og technology, og det dækker over en branche, som består af virksomheder, der benytter moderne teknologi og innovation til at konkurrere i markedet for traditionelle finansielle institutioner og mellemled indenfor finansielle services.

- Efter i flere år at have beskæftiget mig med udviklingen af online betalingsløsninger til virksomheder, ser jeg frem til at kunne indtage en rolle, hvor jeg i højere grad skal have fokus på tilblivelsen af partnerskaber med andre udviklere, der kan medvirke til at skabe værdi for Spar Nords kunder, siger han.

I sine tidligere stillinger har Jesper Dammand særligt haft fokus på salg, strategiske partnerskaber og forretningsudvikling - områder, han også kommer til at beskæftige sig med i Spar Nord. Derudover kommer han i høj grad til at skulle varetage bankens relationer til tredjeparts samarbejder og sikre optimale udviklingsforløb.