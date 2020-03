Spar Nord lukker sine filialer fra på mandag

AALBORG:En låst dør. Det er, hvad der fra og med møder Spar Nord-kunder, der opsøger den lokale filial for at få personlig betjening.

- Efter weekenden er det slut med fysisk fremmøde. Kundemøder bliver lavet om til telefon- og videomøder, siger kommunikationsdirektør Ole Madsen.

Spar Nords kommunikationsdirektør Ole Madsen fortæller, at man gerne skal op på at mindst halvdelen af medarbejderne fra på mandag arbejder hjemmefra. Foto: Spar Nord

Han tilføjer dog, at kritisk aktivitet, det vil sige møder med kunder som fordrer, deres fysiske tilstedeværelse kan dog stadig lade sig gøre, også i de lokale filialer.

- Men det bliver kun efter aftale og i minimeret omfang, så vi kan få flest mulige medarbejdere til at arbejde hjemmefra, siger Ole Madsen.

Også bankens hovedsæde i Aalborg påvirkes markant af kriseplanen i forbindelse med coronavirus-situationen.

Fra mandag vil møder med bankens ansatte, såvel på hovedsædet som i filialer, forudgående aftale. Og personligt fremmøde finder kun sted, hvis det ikke kan klares telefonisk eller på video. Arkivfoto: Michael Bygballe

- I forhold til de centrale funktioner holder vi tilsvarende blot det kritiske beredskab kørende for også der at få så mange medarbejdere som muligt sent hjem i de kommende uger, siger kommunikationsdirektøren, der tilføjer, at målsætningen er, at mindst halvdelen af bankens medarbejdere skal arbejde hjemmefra.

- Vi skulle gerne op på, at mellem 750 og 1000 af vores medarbejdere ikke møder ind, siger han.

Så fra mandag er det altså kontantautomaten, der skal opsøges, hvis man vil hæve kontanter hos Spar Nord. Kunder, der ikke er trygge ved hævekortet, typisk ældre mennesker, kan dog fortsat få adgang til skranken indendøre, men også i det tilfælde forudsætter det forudgående aftale.

Kommunikationsdirektøren påpeger dog, at netop kontanter, og i tilfældet med hæveautomater, er noget af det allermest smittebærende.

Hans anbefaling er derfor, at man i stedet benytter hævekort i butikkerne.

Ole Madsen kan i øvrigt oplyse, at der foreløbigt ikke er konstateret smittede blandt medarbejderne. Enkelte er dog sat i karantæne derhjemme som følge af, at deres partner har været på rejse i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder at besøge.

I første omgang omfatter beslutningen om lukkede filialer en periode på to uger. Hvad der derefter skal ske ligger i hænderne på landets beslutningstagere.

- Vi følger regeringens instrukser, hvilket betyder, at vi tager 14 dage ad gangen, siger Ole Madsen.