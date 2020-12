Spar Nord i kæmpe juleindkøb: 60.000 nye kunder og 11 filialer

NORDJYLLAND:Det nordjyske pengeinstitut Spar Nord Bank A/S har indgået en aftale om køb af den danske del af BankNordiks forretning.

Det fremgår af en netop offentliggjort fondsmeddelelse, hvoraf det fremgår at aftalen er betinget.

I forbindelse med meddelelsen oplyser Spar Nord, at købesummen er aftalt til bogført værdi samt goodwill svarende til 255 millioner kr. Den danske del af BankNordik omfatter 60.000 kunder og et forretningsomfang på 25 milliarder kroner.

Med overtagelsen udvider Spar Nord forretningsomfanget med cirka 25 milliarder kr.

I forbindelse med handlen oplyser Spar Nord, at aftalen giver mulighed for at styrke markedspositionen på privatkundesiden i Hovedstadsområdet samt i byerne Århus, Odense, Kolding og Haderslev.

Overtager 11 filialer

Som led i transaktionen overtager Spar Nord BankNordiks 11 filialer samt medarbejdere svarende til i alt 132 fuldtidsstillinger. Det er så vidt muligt planen at videreføre alle relationer mellem rådgivere og kunder, ligesom det også er planen at fastholde den fysiske tilstedeværelse i de geografiske områder, hvor BankNordik i dag er repræsenteret.

I den forbindelse tilføjes det, at Spar Nords forretningsmodel indebærer en udpræget lokal forankring og beslutningskraft i de enkelte filialer, og at banken er kendetegnet ved både en høj medarbejdertrivsel og en høj kundetilfredshed.

Videre hedder det, at aftalen giver Spar Nord mulighed for at indfri det potentiale for forbedret effektivitet og indtjeningskraft, der ligger i at betjene et større antal kunder på den samme produktions- og supportplatform.

Portefølje på 25 milliarder kr.

Ydermere forventes positive synergier fra sammenlægningen af BankNordiks filialer med Spar Nords filialer i de geografiske områder, hvor det er oplagt.

Grundlagt som Føroya Bank af Danske Bank i 1906 BankNordik er en nordisk bank med danske og færøske rødder, der blev grundlagt af Danske Bank i 1906 som Føroya Bank. Banken har filialer i Danmark, på Færøerne og i Grønland. På Færøerne driver koncernen også ejendomsmæglerforretning og forsikringsforretning. Banken har hovedsæde i Tórshavn, den færøske hovedstad. I Danmark er der ved bankforretningen fokus på privatkunder. I Danmark er der filialer i Jylland, på Fyn og i hovedstadsområdet. BankNordik definerer sig selv som en full-service bank til privatkunder, dette dækker over tilbud om løsninger og beslutninger indenfor daglig økonomi, bolig, investering, pension mv. Kilde: BankNordik VIS MERE

Den overtagne portefølje på 25 milliarder fordeler sig på 3,7 milliarder kr. i udlån og garantier, 5,8 milliarder kr. i indlån, 11,1 milliarder kr. i formidlede realkreditlån fra Totalkredit og 4,8 milliarder kr. i depotværdier

Med aftalen bliver Spar Nord den største distributør af realkreditlån fra Totalkredit samt den største distributør af investeringsløsninger fra Bankinvest.

Inden aftalens indgåelse er der gennemført sædvanlig due diligence. På baggrund af denne er det Spar Nords vurdering, at kreditkvaliteten og dermed risikoniveauet på den overtagne portefølje er på niveau med bankens eksisterende kundeportefølje.

Det er Spar Nords forventning, at den overtagne forretnings bidrag til bankens basisindtjening før nedskrivninger i 2021 vil være beskedent, da der forventes engangsomkostninger i forbindelse med transaktionen i niveauet 60-70 millioner kr.

Fra 2022 forventes den overtagne portefølje at bidrage med en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 110 millioner kr.

Den endelige gennemførelse af transaktionen forudsætter godkendelse af Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Betingelserne forventes opfyldt inden udgang af februar 2021.

Købet forventes gennemført med overtagelse pr. 1. marts 2021.