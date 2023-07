Ældreplejen skal spare millioner: Måske slut med varm mad og jævnlig rengøring

AALBORG:Ingen varm mad, og sjældnere rengøring.

Det kan blive virkeligheden for en del af de ældre i Aalborg næste år. I dag er der omkring 5000 borgere, der får kommunal hjælp til rengøringen.

Langt de fleste får gjort rent hver anden uge, men næste år kommer der måske til at være en uge mere mellem rengøringen. Det kan give en besparelse på mellem fem og otte millioner kroner.

Foreløbigt er det dog kun et forslag, men kan blive en realitet.

For kommunekassen fattes penge - i 2024 skal der således spares 300 millioner kroner i forhold til i år.

En del af de mange penge skal findes i de tilbud, der i dag er for de ældre. Præcis hvor mange af pengene, der skal findes her er endnu uvist, men allerede nu er embedsfolkene gået i gang med de indledende øvelser.

De har fået stillet i opdrag at finde besparelser for 55 millioner i 2024, og samtidig lave en plan for yderligere besparelser. I 2027 skal budgettet være skåret ned med hele 76 millioner.

- Jeg håber på, at vi undgår at skulle spare helt så meget. Det vil jeg i hvert fald kæmpe for. Men vi kommer ikke uden om, at vi skal finde en del penge. I mange år har kommunen haft et overforbrug, og det er den regning, der skal betales nu, siger Kristoffer Storm, der er rådmand i forvaltningen Senior og Omsorg.

Et af de forslag, der er på bordet, handler om rengøring. Der kan spares en håndfuld millioner ved at gå fra rengøring hver anden uge til hver tredje. Er det en god ide?

- Nej. Det kan vi ikke være bekendt. Det er ikke et niveau, jeg kan stå inde for. Vi er ikke en kommune, der er så presset, at vi er tvunget til at spare så drastisk. Vi bør kunne finde de penge andre steder, siger Kristoffer Storm, der gerne ser, at der bliver sparet på administrationen i hele kommunen.

- Vi foreslår, at kommunen fra 2026 - altså i næste valgperiode - nedlægger to forvaltninger, så vi kun har fire rådmænd og en borgmester. I den meget større Aarhus kommune kan de klare sig med fem rådmænd, så mon ikke vi godt kunne klare den med fire, siger Kristoffer Hjort.

Udover rengøringen er der også regnet på en række andre sparemuligheder.

Blandt andet kan der spares et mindre beløb på at stoppe med at køre ud med varm mad. I dag får omkring 400 borgere leveret varm mad hver dag, men hvis de i stedet overgår til det, der på kommunal sprog kaldes selvopvarmet mad, kan der spares cirka 800.000 kroner.