Sparkede vidne ned: Fængslet i fire uger

AALBORG: En 33-årig mand fra Aalborg er blevet varetægtsfængslet i fire uger for vold mod en jævnaldrende mand, der for seks år siden vidnede mod den 33-årige i en anden voldssag.

– Vidnet anmeldte sidst i oktober måned, at han havde været udsat for et voldsforhold på John F. Kennedys Plads i Aalborg. Ham, som overfaldt vidnet, havde vidnet tidligere været kammerat med tilbage i 2012. Men i 2012 havde den 33-årige første gang overfaldet vidnet i forbindelse med en bytur, forklarer anklager Torben Kaufmann, Nordjyllands Politi.

Den gang slog den 33-årige manden og stjal hans iPhone. Det havde manden dengang anmeldt til politiet, og det voldsforhold blev den 33-årige dengang også dømt for ved Retten i Aalborg.

Siden da havde de to ikke set meget til hinanden, da de var blevet uvenner ovenpå episoden.

– Så mødte de i oktober hinanden tilfældigt på John F. Kennedys Plads. Her fulgte den 33-årige efter sin tidligere kammerat og sagde så til ham: “Hvad var det du sagde i retten”, og så sparkede han benene væk under vidnet og gav ham et par spark i maven, mens ekskammeraten ligger ned, fortæller Torben Kaufmann.

– Det blev så en slags hævnaktion i forhold til ekskammeratens vidneforklaring i sagen fra 2012, og derfor kommer sagen ind under den stramme bestemmelse om beskyttelse af vidner, forklarer anklageren.

Og det var årsagen til, at den 33-årige blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.

Den overfaldne ekskammerat meldte volden til politiet i oktober, men politiet kunne ikke finde den 33-årige, som dog på et tidspunkt meldte sig selv. Men i første omgang overholdt han ikke aftalen om at komme ind til politiet. Det gjorde han så mandag, hvorefter han blev anholdt, sigtet og altså tirsdag fremstillet i grundlovsforhøret.

Der bliver set med stor alvor på trusler mod vidner. Strafferammen går helt op til otte års fængsel.

– Når der er vold tilknyttet truslen mod et vidne, så bliver den sigtede altid fremstillet i grundlovsforhør, og det skete altså også her, konstaterer Torben Kaufmann.

Den 33-årige kærede ikke fængslingen.