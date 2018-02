Tørresnor mellem Aalborgtårnet og Kunsten

AALBORG: I foråret skal der spændes en stor wire ud mellem Aalborgtårnet og Kunsten.

Det kan minde om en tørresnor - især fordi der skal hænge 1000 skjorter på wiren. Men det ér et kunstværk, som finske Kaarina Kaikkonen står bag.

Kunsten skal have fat i bjergbestigere, som skal kravle op ad Aalborgtårnet for at finde ud af, hvor wiren skal sættes på, så den kommer op over trætoppe m.v.

Kunsten har også brug for skjorter til kunstværket.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har afleveret fra sin private garderobe, men alle, som kan undvære en skjorte, må meget gerne aflevere den på Kunsten.

