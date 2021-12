Spiddet af elscooter: Metalpig gik gennem armen

AALBORG:Mandag morgen klokken 8.07 blev Nordjyllands Beredskab kaldt ud for at assistere en ældre herre, der havde fået spiddet armen på en elscooter uden for sin ældrebolig på Gundorfslund i Aalborg.

- Han var formentlig faldet på vej ud af sin lejlighed, hvor elscooteren holdt lige uden for døren. Elscooteren havde en form for metalpig bagpå - formentlig til at holde varer. Han havde så været uheldig at ramme piggen med armen. Piggen var gået op gennem armen, så han måtte have hjælp til at komme fri, fortæller indsatsleder Henrik Christensen, Nordjyllands Beredskab.

- Det er altid en lidt svær opgave, når vi skal ind og løfte en person, som vi ikke ved, hvor længe har siddet fast, men det lykkedes, og manden blev kørt med ambulance til sygehuset, fortæller indsatslederen, der ikke kender yderligere til mandens tilstand.