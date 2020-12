Spionage-sag i Aalborg: Russisk statsborger tiltalt for spionage

AALBORG:En russisk statsborger, der bor i Danmark, er onsdag blevet tiltalt for spionage, oplyser anklagemyndigheden.

Den tiltalte har været varetægtsfængslet siden juli.

I en pressemeddelelse oplyser anklagemyndigheden, at russeren er mistænkt for at have givet oplysninger videre til en russisk efterretningstjeneste. Det skal være sket mod betaling.

Oplysningerne handler blandt andet om dansk energiteknologi, lyder det.

Anklagemyndigheden afviser at oplyse yderligere om sagen og den tiltalte.

Det har således ikke været muligt for Ritzau at få oplyst køn eller alder på den tiltalte. Men den russiske ambassade omtaler tiltalte som en mand.

Der er russeren tiltalt for Den russiske statsborgere er tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 108, stk. 1, Her står: "§ 108. Den, som, uden at forholdet falder ind under § 107, i øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område, herunder samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse, straffes med fængsel indtil 6 år." Kilde: Retsinformation.dk VIS MERE

Det er også uvist, hvordan den tiltalte har forholdt sig til sigtelsen om spionage, da vedkommende blev varetægtsfængslet i sommer.

I pressemeddelelsen fremgår det som nævnt, at den tiltalte skulle have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi. Det er dog heller ikke muligt at få uddybet, hvad "blandt andet" dækker over.

Personen er tiltalt efter straffelovens paragraf 108. Dømmes man efter den, kan straffen lyde på op til seks års fængsel.

Meddelelse fra Politiets Efterretningstjeneste/PET Politiets Efterretningstjeneste/PET har onsdag offentliggjort denne meddelelse om sagen: "Anklagemyndigheden har i dag rejst tiltale mod en herboende russisk statsborger for spionage efter straffelovens § 108, stk. 1. Den tiltalte, som har været varetægtsfængslet siden primo juli 2020, er mistænkt for mod betaling at have udleveret oplysninger om bl.a. dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste. Sagen har baggrund i en større efterforskning i Politiets Efterretningstjeneste. Anklagemyndigheden vil under sagen nedlægge påstand om, at den pågældende idømmes fængselsstraf og udvises af Danmark. Straffesagen forventes at blive gennemført for lukkede døre. Anklagemyndigheden og Politiets Efterretningstjeneste har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer." Kilde: pet.dk VIS MERE

Onsdag formiddag oplyser den russiske ambassade i Danmark, at den betragter spionage-tiltalen for at være en "fejl" og håber, at russeren bliver frikendt.

- Vi håber, at han vil blive frikendt og vil blive løsladt, skriver ambassaden til Ritzau.

Når sagen kommer for retten, risikerer russeren også at blive udvist.

- Anklagemyndigheden vil under sagen nedlægge påstand om, at den pågældende idømmes fængselsstraf og udvises af Danmark, skriver myndigheden i pressemeddelelsen.

Sagen mod den tiltalte forventes at blive gennemført for lukkede døre. Det er meget usædvanligt, da hovedforhandlinger i straffesager som udgangspunkt er åbne for offentligheden.

Retssagen vil finde sted i Retten i Aalborg. Den eller de specifikke datoer er dog endnu ikke fastlagt.

Det er uvist, hvornår politiet kom på sporet af den formodede spionage. Anklagemyndigheden oplyser kun, at "sagen har baggrund i en større efterforskning i Politiets Efterretningstjeneste."

