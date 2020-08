Spirituskørsel: Bilen rullede rundt på en mark

GANDRUP:En 22-årig mand fra Vodskov havde fået for meget indenbords, da han natten til lørdag valgte at tage bilen hjem. Den spirituspåvirket mand kørte galt ved krydset mellem Houvej og Omfartsvejen lidt uden for Gandrup.

Den 22-årig var kørt ud på en mark, hvor bilen var rullet rundt. Bilen på hovedet havde fået flere forbikørende til at ringe til Nordjyllands Politi.

Manden var stadig beruset, da politiet kom frem. Men ifølge ham selv så kunne han ikke sigtes for spirituskørsel.

- Han siger, at der var andre i bilen, som var løbet. Han havde ikke selv kørt den, men vores hunde kan ikke finde duftspor af nogen andre, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Efter omstændighederne har manden det godt, og han er sluppet for større skader.