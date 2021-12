Spirituspåvirket tyv stjal bil: Så gik det helt galt

AALBORG:En spirituspåvirket biltyv kom helt galt afsted, da han sent på aftenen lørdag ville stjæle en bil på en adresse i Aalborg. Det skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.

Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse om, at en mand netop havde forsøgt at stjæle en personbil, men at det i biltyvens brandert var lykkedes ham at køre bilen i klemme mellem en husmur og en stålstolpe, så bilen sad uhjælpeligt fast.

Det betød, at anmelderen uden problemer kunne tilbageholde den fulde mand ved gerningsstedet, indtil en patrulje fra politiets beredskab kom frem og kunne anholde manden.

Betjentene kunne konstatere, at der var tale om en 33-årig mand. Han så ud til at være påvirket, så derfor blev manden underkastet en alkometertest. Og ganske rigtigt: det viste sig, at han havde en promille, der lå over den lovlige grænse på 0,5.

Derudover kunne betjentene se, at gerningsmanden var frakendt førerretten til personbil i forbindelse med en tidligere hændelse.

Heldigvis led ingen personer skade i forbindelse med episoden. Husmuren, stolpen og den bil, som den 33-årige ville stjæle, led dog en del materiel skader.

Politiet sigtede den 33-årige mand for forsøg på tyveri af personbil, spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden.

Den sigtede kan nu se frem til et retsligt efterspil.