Spørgsmålene hober sig op: Hvordan skal meldingerne om nedlukning tolkes?

NORDJYLLAND:Onsdag stod statsminister Mette Frederiksen endnu engang frem på skærmene landet over. Meldingen lød på, at alle landets mink skal aflives af frygt for, at de kan sprede en særlig covid-19-mutation til mennesker, som kan sætte en eventuel vaccine ud af spil.

Men Frederiksen fortalte også, at der vil blive indført særligt skrappe restriktioner i syv kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev og Vesthimmerland.

Men der kom ikke noget svar på, hvad restriktionerne egentligt indebærer.

Torsdag morgen var der så møde mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og borgmestrene i de syv kommuner.

Her fik vi blandt andet at vide, at der kommer restriktioner fra fredag 6. november og fire uger frem, og at en af dem er, at kommunegrænserne vil blive lukket i et vist omfang.

- Der kommer nogle restriktioner og anbefalinger om, at vi skal holde os så vidt muligt inden for kommunegrænserne, medmindre det er uopsætteligt, siger Mogens Chr. Gade (V), borgmester i Jammerbugt.

Men hvad vil det sige, at det er uopsætteligt?

Birgit Hansen (S), borgmester i Frederikshavn, siger at man vil kunne krydse kommunegrænser for at "passe kritiske funktioner".

Endnu engang står man tilbage med flere spørgsmål end svar: For hvad er en kritisk funktion? Og hvem skal helt præcist afgøre, hvad der er og ikke er kritiske funktioner?

Nedlukning og øget testkapacitet

Indtil videre må vi læne os opad det, som de syv borgmestre indtil videre har kunnet fortælle os.

Det handler blandt andet om, at man - i stil med under nedlukningen i foråret - vil tvangslukke caféer, barer og restauranter.

Vi ved også, at man som udgangspunkt vil forsøge at holde grundskolerne åbne, men vi ved endnu ikke hvordan øvrige uddannelsesinstitutioner skal forholde sig.

Ligeledes ved vi, at man vil anbefale mere hjemmearbejde, såfremt det er muligt.

Sidst men ikke mindst kunne flere af borgmestrene også oplyse, at der vil blive skruet kraftigt op for både smitteopsporing og testning. Birgit Hansen fortæller, at man som udgangspunkt vil teste alle borgere i kommunerne, omend der kan være undtagelser i form af børn.

Men der er endnu ingen meldinger om, hvordan det i praksis vil skulle forløbe. For hvordan vil man sikre, at der er testkapacitet nok til at teste de knap 300.000 borgere, der bor i de syv kommuner? Vil der blive pålagt krav om, at man skal testes? Og kan det tage så lang tid, at folk i mellemtiden vil kunne nå at smitte hinanden?

Mange spørgsmål

Ja, spørgsmålene er mange. Og det er de også hos NORDJYSKEs læsere. For på Facebook er der mange brugere, som er fortvivlede og ikke ved, hvordan de skal tolke de foreløbige meldinger.

De rejser en række problemstillinger, som der endnu ikke findes svar på:

Hvordan vil man kontrollere, hvordan folk bevæger sig? Vil der være vagter ved kommunegrænserne?

Hvad gør fraskilte forældre, der bor i to forskellige kommuner? Kan begge forældre se deres børn?

Kan man gå på arbejde i en nedlukket kommune, hvis man f.eks. bor i Aalborg? Og omvendt - kan man gå på arbejde i Rebild, hvis man f.eks. bor i Vesthimmerland?

Kan man stadig regne med, at man kan tage til aftalt behandling på Aalborg Universitetshospital, hvis man bor i en nedlukket kommune?

Får man kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis man forhindres i at passe sit job i en anden kommune, end den man bor i?

Må børn, der går i skole eller daginstitution i én kommune og bor i en anden, fortsat møde op?

Må efterskoleelever, hvis forældre bor i en anden kommune, tage hjem på weekend-besøg?

Folk er fortvivlede, usikre og nervøse for hvordan de nye restriktioner vil påvirke både arbejdsmæssige og private forhold.

Men det er ikke muligt at få nogen meldinger fra hverken regeringen, sundhedsmyndighederne eller andre, der kunne give mere konkrete svar. Vi ved blot, at der på et tidspunkt i løbet af torsdagen vil blive afholdt et pressemøde om de nye restriktioner.

Hvornår det bliver, ved vi ikke. Så indtil da må vi holde vejret og væbne os med tålmodighed, og vente på, at statsminister Mette Frederiksen, der er valgt i Nordjylland, vil give os svar på, hvordan de næste fire uger vil forløbe for nordjyderne.