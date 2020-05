Spottet i Aalborg havn: Er det en delfin?

Tirsdag eftermiddag dukkede der en ny gæst op af vandet i havnebassinet ved Aalborg havn. Hvad der ligner en delfin, svømmede rundt omkring en grøn bøje midt i havnen.

NORDJYSKEs fotograf var på pletten og fik taget flere gode billeder af dyret, som svømmede rundt cirka 200 meter øst for musikkens hus.

Dem kan du se i galleriet herunder.

3 Foto Claus Søndberg

I april spottede en fisker en delfin mellem Klarup og Storvorde, som også svømmede rundt omkring en grøn bøje.

Han tog gode billeder af delfinen, og Kristina Ydesen, der er biolog og udviklingschef ved Nordsøen Oceanarium sagde, at det sagtens kunne være den delfin, som i 2018 dukkede op i Aalborg.

- Den enkelte delfin kan sagtens have et vandringsmønster eller huske, at der var noget godt at komme efter i Limfjorden. Så det kan sagtens være den samme, der er kommet "hjem", sagde Kristina Ydesen.

Arten var hun heller ikke i tvivl om.

- Den er af arten almindelig delfin, hvilket den der var i Aalborg i 2018 også var, siger hun.

Om delfinen, der blev spottet i april ligner dyret, som tirsdag dukkede op øst for Musikkens Hus, nok til, at vi også kan kalde det en delfin, kan du selv vurdere på billedet herunder.