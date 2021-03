Sprække for større åbning af gymnasier

NORDJYLLAND:Forslaget fra det nordjyske medlem af Folketinget for Venstre, Anne Honoré Østergaard, om at lade 1. og 2. g'ere få en plads på skolebænken, når de nyligt tilbagesendte 3.g'ere alligevel er væk, fordi de skal skive deres hovedopgave, har fået en positiv modtagelse.

Det fortæller Anne Honnoré, som netop er vendt tilbage fra et mundtligt samråd med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil (S).

På samrådet gjorde hun blandt andet opmærksom på, at det ikke giver nogen mening, at de yngste elever på ungdomsuddannelserne ikke må komme tilbage efter den massive corona-nedlukning, når de ældste elever alligevel er væk, fordi de skal sidde hjemme og nørde med opgaven med de mange bogstavforkortelser.

Og det er tilsyneladende blevet godt modtaget. I forbindelse med samrådet sagde ministeren i hvert fald, at det var under overvejelse - hvis altså epidemiudvalget, siger god for det torsdag.

- Og det synes jeg da, er en meget god nyhed. I hvert fald i forhold til det, der har været lagt op til lige nu, hvor afgangselever kun må gå i skole en dag om ugen, siger Anne Honoré Østergaard.

Hun ved endnu ikke, om det vil komme til at gælde gymnasieelever i hele landet - eller kun i Nordjylland og andre steder, hvor der er et lavt smittetryk. Men det vil forhåbentlig blive afklaret i løbet af det kommende døgn.

- Som udgangspunkt er jeg glad for ministerens udmelding, fordi det blandt andet giver mig et håb om, at nogen af dem, der sidder hjemme og mistrives eller savner klassekammeraterne får en lidt bedre hverdag, forklarer hun.