Spritbilist i vanvidskørsel gennem Limfjordstunnelen

AALBORG:Det gik vildt for sig, da en 32-årig mand om eftermiddagen onsdag 1. juni kørte fra Brønderslev til Aalborg og især, da han kørte gennem Limfjordstunnelen. Det foregik nemlig i høj fart og med flere overhalinger højre om. Og så var han påvirket af alkohol og havde ikke kørekort.

Tirsdag kom konsekvensen i form af en dom ved Retten i Aalborg. Den lød på 10 måneders ubetinget fængsel og var en samlet dom for flere forhold.

Den 32-årige, som har bopæl i Aalborg, blev varetægtsfængslet efter episoderne 1. juni. Han blev løsladt efter dommen tirsdag men skal altså afsone resten af sin straf senere - og som en ekstra straf under den forholdsvis nye vanvidsparagraf blev hans bil også konfiskeret.

- Han blev blandt andet dømt for forsætlig fareforvoldelse og spritkørsel, fortæller anklager Kristina Frandsen.

Især i Limfjordstunnelen gjorde den 32-årige sig skyldig i det, som i straffeloven betegnes som at forvolde nærliggende fare for andres liv og førlighed. Han overhalede nemlig andre biler højre om, og så ramte han faktisk også en af disse biler, selvom føreren af denne bremsede hårdt op. Idet den 32-årige fortsatte, var han også tiltalt for ikke at have standset straks efter uheldet. Det blev han dog frikendt for. Retten troede på hans forklaring om, at han ikke havde opdaget at have ramt den anden bil - og der skete da heller ikke store skader:

- Føreren af den anden bil troede også, at han havde undgået et sammenstød. Men da han kom hjem, var der skader på bilens front, som kun kunne stamme fra uheldet. Og på videoovervågning fra tunnelen kunne man se, at der var sket et sammenstød, fortæller Kristina Frandsen.

Som en del af dommen på 10 måneders ubetinget fængsel blev den 32-årige kendt skyldig i vold mod en person i Nibe sidste år samt narkobesiddelse og en anden episode, hvor han kørte bil, selvom han altså ikke har kørekort.

Han bad om betænkningstid med hensyn til muligheden for at anke dommen til landsretten. Anklageren overvejer også at gå i landsretten, men det skyldes, at hun ikke fik medhold i byretten i, at den 32-årige skal udvises af landet. Det mente den ene af tre dommere, mens de to andre mente, at en advarsel om udvisning var tilstrækkelig.