Spritbilist kørte galt på motorvej

NØRRESUNDBY: En 30-årig bilist kørte onsdag ved 18-tiden galt på motorvej E39 ved sammenfletningen med motorvej E45 i Nørresundby.

Bilen røg af motorvejen og endte mellem nogle træer og buske.

Da politiet nåede frem, konstaterede betjentene, at den mandlige bilist var meget beruset. En foreløbig alkometerprøve gav så stort udslag, at politiet straks inddrog hans kørekort administrativt.

Manden slap fra uheldet uden større skader, men blev bragt til tjek på skadestuen, hvor der også blev taget en blodprøve for at fastslå den præcise promille, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.