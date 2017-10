Spritbilist kørte ud på en mark

NØRRESUNDBY: En 54-årig mandlig bilist endte tirsdag morgen på en mark nær Hvorupgårdvej 86, nord for Nørresundby.

Det oplyser Per Jørgensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen kom manden kørende mod nord. Han trak over i modsatte side af vejen og ramte let en modkørende bil og røg ud på marken.

- Nogle borgere tog kontakt til ham og kunne lugte, at han ikke var helt appelsinfri, så de tilbageholdte ham, indtil der kom en patrulje frem og konstatererede, at han var påvirket af spiritus, siger vagtchef Per Jørgensen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 7.50.