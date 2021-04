Spritbilist kom slingrende - men det gik godt nok langsomt

AALBORG:Det er helt normalt, at en politipatrulje fatter mistanke om spritkørsel, når en bilist slingrer fra side til side.

Det var dog ikke kun dét, der fik to betjente til at standse en bilist natten til fredag. For ud over den slingrende kørsel gik det også meget, meget langsomt.

Bilisten, som skulle vise sig at være en 57-årig kvinde, kørte nemlig kun 20 kilometer i timen i byzone. Altså pænt under det halve af den tilladte hastighed på 50 kilometer i timen.

Det var på Strandvejen i Aalborg, hvor hun ved et-tiden blev spottet af en politipatrulje, og ifølge døgnrapporten havde hun flere gange rykket i rattet for at korrigere bilens retning. Den slingrende kurs fik betjentene til at finde alkometret frem. Kvinden mente nu ikke, at "der var noget at komme efter".

Men dét var der.

For mens der ikke var megen fart på bilen, ræsede alkometret afsted. Det stoppede først ved en promille på 1,42. Altså næsten tre gange over den lovlige grænse på 0,5 promille.

Kvinden blev taget med på skadestuen, hvor hun fik taget en blodprøve. Resultatet af den afgør, om hun vil blive tiltalt for spritkørsel.