Spritbilist nedlagde lysmast

AALBORG: En spritbilist nedlagde natten til mandag en mast i lyskrydset ved Indkildevej og Hobrovej i Skalborg - hvilket samtidig satte hele krydset ud af drift i en periode. Der har dog været servicefolk ude og genrejse lysmasten, så krydset er i funktion igen til morgentrafikken.

Uheldet skete, da bilisten - en 66-årig mand fra Skalborg - ville dreje til højre ind på Indkildevej fra Hobrovej.

Men svinget blev altså lige bredt nok, så han ramte midterrabatten og lysmasten i stedet for vejbanen. Efter uheldet blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel - og kan ud over en straf og en bøde også forvente at få et erstatningskrav for den nedlagte lysmast.