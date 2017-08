Spritbilist påkørte ung cyklist og stak af

AALBORG: En 23-årig mandlig cyklist blev natten til lørdag påkørt af en beruset bilist i vejkrydset Kjellerupsgade-Jyllandsgade midt i Aalborg.

Ulykken skete omkring kl. 02.48, da bilisten - en 47-årig mand fra Støvring - kom kørende ad Kjellerupsgade og ville svinge til højre i vejkrydset.

Her ramte bilen du den unge cyklist, som røg op på kølerhjelmen og ramte bilens forrude.

Derefter røg cyklisten ned, men den 47-årige bilist stoppede ikke op - han kørte straks væk fra ulykkesstedet, mens cyklisten lå kvæstet på vejen.

Det lykkedes en politipatrulje at stoppe bilen lige i nærheden, og den 47-årig bilist blev anholdt.

Cyklisten fik skader i hovedet ved påkørslen, men er ikke kommet noget alvorligt til, oplyser vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet var den 47-årige bilist synligt beruset, og han blev taget med og måtte overnatte i detentionen.

Han sigtes både for spritkørsel og for at stikke af fra et trafikuheld.