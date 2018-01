Spritbilist slingrede rundt i Limfjordstunnel

AALBORG/NØRRESUNDBY: En borger kontaktede natten til torsdag klokken cirka 01.20 politiet, da han undrede sig over, at en forankørende bilist kørte meget slingrende blandt andet igennem Limfjordstunnelen.

Det fremgår af døgnrapporten for Nordjyllands Politi.

En patrulje fra Nordjyllands Politi rykkede ud og fik standset bilisten, der - inden han blev standset - havde nået at køre over et helleanlæg, at køre over for rødt lys hele tre gange samt også havde overhalet i Limfjordstunnelen - på trods af, at kun et af rørene i tunnelen var åbnet, og at der derfor var overledning og kun én vognbane i hver retning.

Bilisten blev anholdt, og han fik et lift ind til Aalborg Politigård til en blodprøveudtagning, som så skal afklare, hvor mange promiller han havde samlet sammen.