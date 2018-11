Spritbilist tog på burgerbar i kæmpe brandert

AALBORG: En 19-årig mand kan formentlig vinke farvel til kørekortet efter en særdeles våd bytur i Jomfru Ane Gade natten til lørdag.

Manden blev anmeldt af medtrafikanter, som havde bemærket mandens slingrende og temmelig usikre kørsel.

– Han kørte gennem drive-in‘en hos McDonalds på Hobrovej, og anmelderen mente, at føreren af bilen så beruset ud. Han blev stoppet af en politipatrulje netop, som han svingede fra McDonalds og ud på Hobrovej klokken 7.28, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Patruljen konstaterede, at den 19-årige, som har bopæl i Svenstrup, så ud til at køre med en promille på over 1,7.

Han blev anholdt, så han kunne få taget en blodprøve.

– Nu bliver der et retsligt efterspil, og han risikerer at miste kørekortet, siger vagtchefen.