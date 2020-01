Spritbilister anholdt: En påkørte flere biler - en anden kørte i grøften

NORDJYLLAND:Hvid januar er måneden, hvor man holder igen med alkohol, så leveren efter julemåneden får lidt fred og ro. Men det er ikke alle, som holder hvid januar - og et par af dem markerede sig ganske voldsomt natten til lørdag.

For begge personers vedkommende skete markeringerne i bil. Første episode skete fredag klokken 23.18.

- En bilist påkørte og snittede en modkørende bil på Annebergvej i Aalborg og kørte fra stedet. Vi bragte bilisten til standsning på Gammel Hasserisvej ved Pærevangen, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Bilisten var en 44-årig mand fra Aalborg. Da han blæste alkoholmeteret op på 1,44 blev han anholdt og taget med på politistationen i Aalborg.

- Vi modtog efterfølgende en anmeldelse om, at han også havde påkørt en parkeret bil på Strøybergvej i Aalborg, siger vagtchefen.

Den 44-årige mand blev løsladt lørdag morgen efter afhøring.

Også 1,44 ved Hobro

Næste anmeldelse om spirituskørsel skete klokken 01.30 i Hobro.

- En anmelder ringede og fortalte, at en person muligvis kørte spirituskørsel. Anmelderen kørte i bil efter personen, men mistede bilen af syne. Den blev klokken 01.48 fundet i grønten på hovedvejen øst for Mariager, fortæller Jesper Sørensen.

I bilen sad en 22-årig mand fra Mariagerfjord. Også her blev alkoholmetret taget i brug - og også her viste promillen at ligge på 1,44.

- Han blev herefter anholdt, konstaterer vagtchefen.

Begge bilister fik umiddelbart efter anholdelserne taget blodprøve, og begge sigtes for spirituskørsel.