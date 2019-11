Spritkontrol efter J-dag: Bilist kørte med promille på 2,38

AALBORG:Tidligt lørdag morgen kl. 04-06.30 afholdt færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi spirituskontrol to steder i Aalborg og et sted i Hjørring. Med sig havde politiet en læge, som på stedet tog blodprøver af dem, der i første omgang blæste alkometeret op over det tilladte.

Resultatet blev særdeles nedslående. Hvor der ikke blev taget nogle spiritusbilister i Hjørring, blev der i Aalborg ved henholdsvis Limfjordsbroen og Kridtsvinget afsløret hele ni bilister med for meget alkohol i blodet.

Det værste eksempel var en bilist, som fik mål en promille på hele 2,38. Det fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

- Det er rystende, at så mange vælger at køre spirituskørsel hjem fra byen, konstaterer vagtchefen.

I løbet af natten har der over Nordjylland været flere tilfælde af ulovlig kørsel i bil.

Blandt andre en 17-årig dreng, som tidligere på natten blev standset i Aabybro. Den 17-årige var påvirket af narkotika.

- Udover at være 17-år kørte han uden ledsager, oplyser Mads Hessellund.

Foruden de to ovennævnte tilfælde og altså yderligere otte spiritusbilister blev flere standset i løbet af natten og er nu sigtet: En for at køre selv om personen har fået frakendt førerretten, to kørte uden kørekort, en kørte over for rødt lys samt 12 andre forseelser.