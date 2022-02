Spritstiv mand fik politi og beredskab til at rykke ud til fjorden

AALBORG:Politi, beredskab og alt, hvad der kan sættes ind, rykkede ud natten til lørdag, da der kl. 01.26 indløb anmeldelse om en mulig drukneulykke ved Stjernepladsen i Aalborg, som ligger tæt ved fjorden og Østre Havn.

- En anmelder kan høre en mand, der råber og skriger. Man kan ikke finde ud af, hvor det kommer fra. Vi sender et par patruljevogne derned, og betjentene kan også høre, at der kaldes panisk, men kan ikke høre, hvor det kommer fra, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Derfor kunne man ikke afvise, at der lå en person i vandet.

- Der går måske 25-30 minutter, hvor brandvæsnet er kommet frem, en redningshelikopter er på vej og vi har en indsatsleder på stedet - og så kan de pludselig høre råbene igen. Det viser sig så, at en beruset mand opholder sig mellem bygningerne dernede, fortsætter vagtchefen.

Pludselig kom han gående, mens han råbte.

- Og det viser sig så, at det er den samme. De tager kontakt til ham, og han siger først, at han ikke kender noget til det. Men anmelderen har optaget råbene på sin telefon, og det afspiller de for ham. Han siger så, at "det var da det, jeg råbte", forklarer Karsten Højrup Kristensen.

Da manden - en 27-årig mand, som er bosiddende i området - igennem længere tid havde råbt højt, fik han en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.