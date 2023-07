Sprudlende indie-søstre

KONCERT

Prisma

Kan man hive mere ud af sig selv og et lettere vingeskudt festivalpublikum? Der godt til lejligheden kunne have været større.

Det kunne landets mest omtalte pagehår på den side af en ung Pernille Rosendahl i den grad.

Som altid klædt i hvidt jakkesæt var mørkhårede bassist Sirid og iført det sorte jakkesæt lyshårede Frida, landet i Skalskoven med ordentlig omgang gode anmeldelser fra duoens koncert på Roskilde Festival, men lod sig ikke mærke at det stramme program. Tværtom.

Foto: Bente Poder

Man forstår hvorfor de er blevet anmelderdarlings. For nok begyndte de som et lettere støjende ensemble, men har allerede nu tilført det spartanske univers mere dybde og iørefaldende fremdrift ved at smide flere elektroniske facetter og farver i deres lydunivers. Det kan på sigt, blive rigtig godt det de to har gang i. Som i rigtig godt.

Styrken hos de to (og i live sammenhæng trommeslager og keysmand) er deres insisteren og skønne vokalharmonier der komplimenterer hinanden på fornemste vis.

Bevares, vi kan godt høre at de kan deres Sune Wagner og Sharin Foo, men de finder mere og mere deres eget udtryk og kan skrive både fængende melodier og ikke mindst omfavnende omkvæd.

Af deres unge alder at være oplevede fik vi en energisk, gennemrutineret og professionel opvisning i, at nok har den alternative musik lidt hårde vilkår for tiden, men Sirid og Frida Møl Kristensen bærer fanen højt og stolt og det skal nok bringe dem steder hen. De har potentialet.