Står samme mand bag? To væbnede røverier ligner hinanden

GANDRUP/SULSTED:Nordjyllands Politi undersøger en mulig sammenhæng mellem to røverier mod Dagli'Brugsen i henholdsvis Gandrup og Sulsted.

Fremgangsmåden ved de to røverier har fællestræk, og de to dagligvareforretninger ligger ikke så langt fra hinanden, knap 20 km.

- Vi kan ikke udelukke, at røverierne er begået af samme gerningsmand. Vi er opmærksomme på, at det kan være en person, der hurtigt skal have fat i kontanter, siger politikommissær Martin Rolighed fra Nordjyllands Politi.

De to røverier skete med to ugers mellemrum på omtrent samme tidspunkt om aftenen, og i begge tilfælde var røveren en ung mand bevæbnet med kniv.

Røveriet mod Daglig'Brugsen i Gandrup foregik fredag 18. oktober kort før kl. 20. Her truede en mand på 20-30 år sig til kontanter, og han kørte væk i en bil, som formentlig var rød. Han var over 180 cm høj, have lyst hår og blå øjne og var iført hættetrøje, sorte, løse bukser, ifølge politiets signalement.

16 dage efter blev der igen begået væbnet røveri, denne gang mod Dagli'Brugsen i Sulsted. Det røveri skete søndag 3. november, også ved 20-tiden, og igen truede gerningsmanden med kniv for at få fat på kontanter. Han løb ud gennem en bagindgang og forsvandt, men politiet ved ikke, om han stak af i bil eller på knallert.

Røveren beskrives som ca. 20 år og 175 cm høj, iført sort hættetrøje, cowboybukser og sorte sko.

Nordjyllands Politi har nogle spor at gå efter, men ikke noget afgørende endnu. Og selv om signalementerne af røverne har fællestræk, kan det godt være to forskellige gerningsmænd.

- Vi vil ikke lægge os fast på det ene spor, siger Martin Rolighed.